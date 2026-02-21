Diese Serie klingt harmlos, entpuppt sich aber als spannender Thriller

Am Samstag (21. Februar 2026) gibt es neben Olympia auch andere interessante Sendungen im Fernsehen. Erfahrt in den TAG24-TV-Tipps, welche das sind.

Von Saskia Hotek

Deutschland – Die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo setzen zum Zielspurt an. Nur noch dieses Wochenende, dann sind sie auch schon wieder vorbei. Wer am heutigen Samstag aber keine Lust mehr auf Wintersport hat, findet in meinen TV-Tipps auch ein paar Alternativen.

Pflichttermin

Im Zweierbob fuhren Francesco Friedrich (35) und Alexander Schüller (28) bei den Olympischen Winterspielen zur Silbermedaille. © IMAGO/Imago Images

Olympia dominiert bei mir nach wie vor das Fernsehprogramm. Wenn ich die Zeit hätte, würde ich den ganzen Tag nichts anderes tun, als Sport zu schauen. Am meisten fiebere ich den Bob-Wettkämpfen entgegen. Am Morgen gibt es die ersten beiden Läufe im Viererbob der Männer, am Abend folgt die finale Entscheidung im Zweierbob der Frauen. 9.45/13.20/19/21 Uhr, Das Erste

Geheimtipp

Wladimir Kaminer (58) trifft sich für seine Reihe "Kaminer Inside" in den Babelsberger Filmstudios mit Anna Loos (55). © ZDF/Nadja Kölling

Als Kind habe ich einmal den Filmpark Babelsberg besucht. Seitdem bin ich fasziniert von der Welt des Films und vor allem davon, wie Blockbuster entstehen. In der Doku Kaminer Inside (2023) blickt Bestseller-Autor Wladimir Kaminer (58) hinter die Kulissen. Mitarbeiter weihen ihn und die Zuschauer in die Geheimnisse der Studios in Potsdam ein. 22.45 Uhr, 3sat

Bloß nicht!

Mario Barth (53) bringt nicht jeden mit seinem Live-Programm zum Lachen. © RTL/Sebastian Drüen

Entweder man mag ihn oder man hasst ihn: Ich gehöre der letzteren Gruppe an und schalte jedes Mal schnell weg, wenn Mario Barth live im Fernsehen auftaucht. Dieses ständige Gemeckere, dass Frauen die Ursache allen Übels seien, zeigt eindeutig, welches Weltbild dieser Komiker vertritt. Selbsteinsicht kennt er offenbar nicht. 23 Uhr, RTL

Streaming

In der Serie "Ponies" gehen Twila Hasbeck (Haley Lu Richardson, 30, M.) und Beatrice "Bea" Grant (Emilia Clarke, 39) in Moskau auf Spurensuche. © IMAGO/Landmark Media