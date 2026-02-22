Die Diskussion geht weiter: Hat denn dieses Dschungelcamp nie ein Ende?!

Was ist heute im TV besonders sehenswert? Lest hier, was Ihr am Sonntag (22. Februar 2026) nicht verpassen solltet.

Von Saskia Hotek

Deutschland - Die Olympischen Winterspiele gehen am Sonntag zu Ende. Falls Ihr auf die Abschlussfeier verzichten wollt, sind hier meine TV-Tipps, was Ihr stattdessen schauen solltet.

Pflichttermin

Der Film "Cool Runnings" ist immer wieder unterhaltsam. © Disney+

So richtig lässt mich die Olympia-Euphorie noch nicht los. Nach den letzten Entscheidungen dieser Olympischen Winterspiele werde ich mir als "Fortsetzung" noch Cool Runnings (1993) anschauen. Der Kult-Film, der lose die Geschichte der ersten jamaikanischen Bobmannschaft erzählt, verdeutlicht auf komödiantische, unterhaltsame Weise den olympischen Gedanken: "Dabei sein ist alles." 20.15 Uhr, Disney

Geheimtipp

Thomas Meiberger (Fritz Karl, 58, M.) geht mit seinem Team auf Verbrecherjagd. © DF1

In der kommenden Woche startet im Ersten "Der Salzburg-Krimi". Die neue Filmreihe ist eine Fortsetzung von Meiberger - Im Kopf des Täters (ab 2018). Um sich besser auf die neuen Fälle einlassen zu können, empfehle ich allen Krimi-Fans, sich ein paar der alten Folgen anzuschauen. Zufälligerweise laufen zwei davon an diesem Sonntag im TV. 20.15 Uhr, DF1

Bloß nicht!

Der Sieg von Gil Ofarim (43) im RTL-Dschungelcamp sorgt bis heute für Diskussionen. © RTL/DPA

Es reicht auch mal! Seit Wochen gibt es immer wieder "Nachwehen" wegen des diesjährigen, äußerst kontroversen Dschungelcamps. Dass Gil Ofarim (43) diese Staffel gewonnen hat, ist schon Strafe genug für jeden Fan dieses Formats. Die Diskussion über seinen Sieg und wie dieser zustande kam, wird nun sicherlich erneut mit Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Das Nachspiel befeuert. 20.15 Uhr, RTL

Streaming

Humphrey Goodman (Kris Marshall, 52, M.) zieht in "Beyond Paradise" der Liebe wegen in die englische Provinz. © Disney+