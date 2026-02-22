Die Diskussion geht weiter: Hat denn dieses Dschungelcamp nie ein Ende?!
Deutschland - Die Olympischen Winterspiele gehen am Sonntag zu Ende. Falls Ihr auf die Abschlussfeier verzichten wollt, sind hier meine TV-Tipps, was Ihr stattdessen schauen solltet.
Pflichttermin
So richtig lässt mich die Olympia-Euphorie noch nicht los. Nach den letzten Entscheidungen dieser Olympischen Winterspiele werde ich mir als "Fortsetzung" noch Cool Runnings (1993) anschauen. Der Kult-Film, der lose die Geschichte der ersten jamaikanischen Bobmannschaft erzählt, verdeutlicht auf komödiantische, unterhaltsame Weise den olympischen Gedanken: "Dabei sein ist alles."
20.15 Uhr, Disney
Geheimtipp
In der kommenden Woche startet im Ersten "Der Salzburg-Krimi". Die neue Filmreihe ist eine Fortsetzung von Meiberger - Im Kopf des Täters (ab 2018). Um sich besser auf die neuen Fälle einlassen zu können, empfehle ich allen Krimi-Fans, sich ein paar der alten Folgen anzuschauen. Zufälligerweise laufen zwei davon an diesem Sonntag im TV.
20.15 Uhr, DF1
Bloß nicht!
Es reicht auch mal! Seit Wochen gibt es immer wieder "Nachwehen" wegen des diesjährigen, äußerst kontroversen Dschungelcamps. Dass Gil Ofarim (43) diese Staffel gewonnen hat, ist schon Strafe genug für jeden Fan dieses Formats. Die Diskussion über seinen Sieg und wie dieser zustande kam, wird nun sicherlich erneut mit Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Das Nachspiel befeuert.
20.15 Uhr, RTL
Streaming
Fans von "Death in Paradise" kommen hier voll auf ihre Kosten. Beyond Paradise ist ein Ableger der beliebten Krimi-Serie. Für seine große Liebe Martha Lloyd (Sally Bretton, 45) hat Humphrey Goodman (Kris Marshall, 52) das paradiesische Saint Marie verlassen. Im südenglischen Devon wagen sie nun einen Neuanfang. Die dortige Polizei mischt der Ermittler mit seinen unkonventionellen Methoden ordentlich auf.
Disney+
Viel Freude beim Zuschauen wünscht die TAG24-Redaktion!
Titelfoto: RTL/DPA