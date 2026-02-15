Lügen, Macht und alte Geheimnisse: Diese Serie geht gnadenlos unter die Haut
Deutschland - Jetzt ist die Woche auch schon fast wieder zu Ende. Deshalb: Plant doch heute mal nicht so viel ein und entspannt eine Runde vor dem Fernseher - hier gibt es die TV-Tipps.
Pflichttermin
Manchmal beginnt alles mit einer kleinen Notlüge und endet im emotionalen Chaos. In dieser Romcom wird aus einer Fake-Beziehung plötzlich echtes Herzklopfen. Wo die Lüge hinfällt spielt mit genau diesem Knistern zwischen Ironie und Ernst. Charmant, witzig und perfekt für einen leicht romantischen Sonntagabend.
20.15 Uhr, RTL
Geheimtipp
Was wäre, wenn Napoleon Instagram gehabt hätte? Oder Luther einen PR-Berater? Sketch History zerlegt Weltgeschichte mit Tempo und Witz. Schnell, respektlos, intelligent und so unterhaltsam war Lernen selten. Und man lacht wirklich laut. Versprochen.
18.05 Uhr, ZDFneo
Bloß nicht!
Es gibt Krimis, die Spannung erzeugen. Und es gibt solche, die nur so tun: K11 - Kommissare im Einsatz. Dramatische Musik, ernste Gesichter, aber am Ende wirkt alles wie aus der Requisitenkiste. Wer echten Nervenkitzel will, sollte hier definitiv weiterzappen.
23.35 Uhr SAT.1
Streaming
Ein Haus explodiert. Ein Kind verschwindet, und niemand scheint wirklich die Wahrheit sagen zu wollen. In Down Cemetary Road gerät eine Privatdetektivin in ein Netz aus Lügen, Macht und alten Geheimnissen, das immer bedrohlicher wird. Mit Emma Thompson (66) an der Spitze entfaltet sich eine düstere Thrillerserie, die leise beginnt und dann gnadenlos unter die Haut geht.
Apple TV+
Die TAG24-Redaktion wünscht dir gute Unterhaltung!
Titelfoto: dpa/Apple TV