Lügen, Macht und alte Geheimnisse: Diese Serie geht gnadenlos unter die Haut

Von Lena Plischke

Jetzt ist die Woche auch schon fast wieder zu Ende. Deshalb: Plant doch heute mal nicht so viel ein und entspannt eine Runde vor dem Fernseher - hier gibt es die TV-Tipps.

Pflichttermin

Eins kann ich sagen, Sydney Sweeney (28) und Glen Powell (37) werden Dich an den Fernseher fesseln. © RTL/2023 Columbia Pictures Industries

Manchmal beginnt alles mit einer kleinen Notlüge und endet im emotionalen Chaos. In dieser Romcom wird aus einer Fake-Beziehung plötzlich echtes Herzklopfen. Wo die Lüge hinfällt spielt mit genau diesem Knistern zwischen Ironie und Ernst. Charmant, witzig und perfekt für einen leicht romantischen Sonntagabend. 20.15 Uhr, RTL

Geheimtipp

Sketch History: Da können die Zuschauer so einige Dinge lernen. © ZDF7Erik Haffner

Was wäre, wenn Napoleon Instagram gehabt hätte? Oder Luther einen PR-Berater? Sketch History zerlegt Weltgeschichte mit Tempo und Witz. Schnell, respektlos, intelligent und so unterhaltsam war Lernen selten. Und man lacht wirklich laut. Versprochen. 18.05 Uhr, ZDFneo

Bloß nicht!

Da findet sich sicher etwas Anderes im Fernsehen. © SAT.1/Benedikt Müller

Es gibt Krimis, die Spannung erzeugen. Und es gibt solche, die nur so tun: K11 - Kommissare im Einsatz. Dramatische Musik, ernste Gesichter, aber am Ende wirkt alles wie aus der Requisitenkiste. Wer echten Nervenkitzel will, sollte hier definitiv weiterzappen. 23.35 Uhr SAT.1

Streaming

Down Cemetary Road: Das klingt nach einem ziemlich spannenden Wochenende, oder nicht? © dpa/Apple TV