Auch wenn sie magisch ist: Diese Filmreihe ist ein einziges Debakel!
Deutschland - Jede Menge kühle Getränke und Schatten: Das ist das Wichtigste, was Ihr am heutigen Sonntag und dem zugleich bisher heißesten Tag des Jahres braucht. Wenn Ihr dann noch gut unterhalten werdet möchtet, lohnt sich ein Blick in meine TV-Tipps.
Pflichttermin
Wenn ich schon im Fußball-Fieber bin, dann auch richtig. Neben den Live-Spielen der WM gehören auch Dokumentationen (wie "WM 1994 - Elf Helden, ein Albtraum") und Filme wie Das Wunder von Bern (2003) zu meinem Pflichtprogramm. Immer noch bemerkenswert finde ich, wie der damals zwölfjährige Louis Klamroth (heute 36) die Hauptrolle des Matthias spielte.
14.25 Uhr, Sat.1
Geheimtipp
Wenn ich an In 80 Tagen um die Welt denke, kommt mir zuerst die Action-Komödie mit Jackie Chan (72) in den Sinn. Dabei ist die dreiteilige Verfilmung mit Pierce Brosnan (73) als Phileas Fogg aus dem Jahr 1989 noch sehenswerter. Denn sie kommt ohne übertriebene Stunts aus und überzeugt mich durch große schauspielerische Leistung.
13.15 Uhr, Arte
Bloß nicht!
So sehr ich Harry Potter liebe, so wenig mag ich Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse (2022). Anfangs als spektakuläre Erweiterung des Zauberuniversums gefeiert, endete die Filmreihe in einem Debakel. Die Umbesetzung Grindelwalds, als auf Johnny Depp (63) Mads Mikkelsen (60) folgte, löste einen derart großen Aufschrei aus, dass alle weiteren Teile auf Eis gelegt wurden.
20.15 Uhr, ProSieben
Streaming
So packend wie seine Bücher hat Sebastian Fitzek (54) auch seine Thrillertour 2024 gestaltet. Der Bestseller-Autor lädt längst nicht mehr zu einfachen Lesungen ein, sondern präsentiert einzigartige Shows in ausverkauften Arenen. Ich war damals bei seinem "Heimspiel" in Berlin dabei. Ein beeindruckendes Erlebnis! Die Erinnerungen daran lasse ich nun mit der neuen Doku aufleben.
YouTube
Die TAG24-Redaktion wünscht viel Spaß am heutigen TV-Sonntag!
Titelfoto: dpa/Warner Bros. Entertainment