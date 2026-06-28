28.06.2026 08:31 Auch wenn sie magisch ist: Diese Filmreihe ist ein einziges Debakel!

Erfahrt in den TAG24-TV-Tipps, wie Ihr Euch heute am Sonntag (28. Juni 2026) im Schatten die Zeit mit Fernsehen vertreiben könnt.

Von Saskia Hotek

Deutschland - Jede Menge kühle Getränke und Schatten: Das ist das Wichtigste, was Ihr am heutigen Sonntag und dem zugleich bisher heißesten Tag des Jahres braucht. Wenn Ihr dann noch gut unterhalten werdet möchtet, lohnt sich ein Blick in meine TV-Tipps.

Pflichttermin

1954 fuhren die deutschen Fußball-Weltmeister noch mit dem Zug nach Hause. © dpa/Filmstiftung NRW

Wenn ich schon im Fußball-Fieber bin, dann auch richtig. Neben den Live-Spielen der WM gehören auch Dokumentationen (wie "WM 1994 - Elf Helden, ein Albtraum") und Filme wie Das Wunder von Bern (2003) zu meinem Pflichtprogramm. Immer noch bemerkenswert finde ich, wie der damals zwölfjährige Louis Klamroth (heute 36) die Hauptrolle des Matthias spielte. 14.25 Uhr, Sat.1

Geheimtipp

"In 80 Tagen um die Welt" mit Pierce Brosnan (73) als Phileas Fogg sollte man sich nicht entgehen lassen. © Imago/United Archives

Wenn ich an In 80 Tagen um die Welt denke, kommt mir zuerst die Action-Komödie mit Jackie Chan (72) in den Sinn. Dabei ist die dreiteilige Verfilmung mit Pierce Brosnan (73) als Phileas Fogg aus dem Jahr 1989 noch sehenswerter. Denn sie kommt ohne übertriebene Stunts aus und überzeugt mich durch große schauspielerische Leistung. 13.15 Uhr, Arte

Bloß nicht!

Mads Mikkelsen (60) spielte erst im dritten Teil von "Phantastische Tierwesen" den bösen Zauberer Grindelwald. © dpa/Warner Bros. Entertainment

So sehr ich Harry Potter liebe, so wenig mag ich Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse (2022). Anfangs als spektakuläre Erweiterung des Zauberuniversums gefeiert, endete die Filmreihe in einem Debakel. Die Umbesetzung Grindelwalds, als auf Johnny Depp (63) Mads Mikkelsen (60) folgte, löste einen derart großen Aufschrei aus, dass alle weiteren Teile auf Eis gelegt wurden. 20.15 Uhr, ProSieben

Streaming

Sebastian Fitzek (54) ist einer der erfolgreichsten Autoren Deutschlands. © IMAGO/Berlinfoto