In dieser Show durchschaut der Moderator die Kandidatinnen ganz schnell
Deutschland - Ab 22 Uhr ist das WM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Elfenbeinküste für einen Fußball-Fan wie mich am heutigen Samstag natürlich Pflicht. Doch was schaut man am besten bis dahin? In meinen TV-Tipps nenne ich Euch ein paar Highlights, mit denen Ihr wunderbar die Zeit überbrücken könnt.
Pflichttermin
Auch wenn Take Me Out mit Ralf Schmitz unterhaltsamer war, finde ich langsam auch Gefallen an der Moderation von Jan Köppen (43). Er hat ein gutes Gespür dafür, welche der 30 Damen wirklich die große Liebe sucht und welche nur möglichst viel Sendezeit möchte. Letztere werden gern von ihm hopsgenommen, was durchaus witzig anzuschauen ist.
20.15 Uhr, RTL
Geheimtipp
Atlantis - Das Geheimnis der verlorenen Stadt (2001) habe ich früher eigentlich nur wegen des Titelsongs geschaut. Den singen nämlich die No Angels. Als Kind war ich ein riesiger Fan der Girl-Band und kann ihre Hits bis heute mitsingen. "Way down below the ocean..." erklingt allein schon bei dem Gedanken in meinen Ohren.
18.40 Uhr, Disney Channel
Bloß nicht!
Mit Zeichentrickfilmen kann ich nicht wirklich viel anfangen. Es gibt Ausnahmen, wie mein Geheimtipp an diesem Samstag, aber Asterix in Amerika (1994) gehört nicht dazu. Wenn es um die Geschichten des berühmten Galliers geht, kommen für mich nur die Realverfilmungen infrage. Vor allem, weil auch immer wieder Prominente kleine Gastauftritte haben.
20.15 Uhr, Super RTL
Streaming
Wo wart Ihr am 30. Juni 2006? Damals stand ganz Deutschland kopf, weil das DFB-Team bei der Heim-WM Argentinien im Elfmeterschießen besiegte. Die dreiteilige Doku Mission Sommermärchen (2026) ruft Momente wie diese jetzt wieder in Erinnerung. Jürgen Klinsmann (61) & Co. erzählen, wie sie die Zeit damals erlebten und was sich hinter den Kulissen abspielte.
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Viel Spaß beim Zuschauen wünscht die TAG24-Redaktion!
Titelfoto: RTL