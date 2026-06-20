20.06.2026 07:33 In dieser Show durchschaut der Moderator die Kandidatinnen ganz schnell

Es ist Samstag (20. Juni) und Ihr wisst nicht, was Ihr heute schauen sollt? In den TAG24-TV-Tipps findet Ihr die Highlights.

Von Saskia Hotek

Deutschland - Ab 22 Uhr ist das WM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Elfenbeinküste für einen Fußball-Fan wie mich am heutigen Samstag natürlich Pflicht. Doch was schaut man am besten bis dahin? In meinen TV-Tipps nenne ich Euch ein paar Highlights, mit denen Ihr wunderbar die Zeit überbrücken könnt.

Pflichttermin

Jan Köppen (43) hinterfragt genau, warum die "Take Me Out"-Kandidatinnen den Buzzer gedrückt haben. © RTL

Auch wenn Take Me Out mit Ralf Schmitz unterhaltsamer war, finde ich langsam auch Gefallen an der Moderation von Jan Köppen (43). Er hat ein gutes Gespür dafür, welche der 30 Damen wirklich die große Liebe sucht und welche nur möglichst viel Sendezeit möchte. Letztere werden gern von ihm hopsgenommen, was durchaus witzig anzuschauen ist. 20.15 Uhr, RTL

Geheimtipp

"Atlantis - Das Geheimnis der verlorenen Stadt" ist mittlerweile auch schon 25 Jahre alt, aber immer noch sehenswert. © imago/Everett Collection

Atlantis - Das Geheimnis der verlorenen Stadt (2001) habe ich früher eigentlich nur wegen des Titelsongs geschaut. Den singen nämlich die No Angels. Als Kind war ich ein riesiger Fan der Girl-Band und kann ihre Hits bis heute mitsingen. "Way down below the ocean..." erklingt allein schon bei dem Gedanken in meinen Ohren. 18.40 Uhr, Disney Channel

Bloß nicht!

Asterix und Obelix sind für manchen Zuschauer nur als Realverfilmung interessant. © dpa/Sat.1/Jugendfilm-Verleih GmbH

Mit Zeichentrickfilmen kann ich nicht wirklich viel anfangen. Es gibt Ausnahmen, wie mein Geheimtipp an diesem Samstag, aber Asterix in Amerika (1994) gehört nicht dazu. Wenn es um die Geschichten des berühmten Galliers geht, kommen für mich nur die Realverfilmungen infrage. Vor allem, weil auch immer wieder Prominente kleine Gastauftritte haben. 20.15 Uhr, Super RTL

Streaming

Jürgen Klinsmann (61) verrät das ein oder andere Geheimnis um das Sommermärchen von 2006. © ZDF