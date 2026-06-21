21.06.2026 06:44 Diese Sendung ist für "Bares für Rares"-Fans ein Muss, für alle anderen einfach nur peinlich

Was gilt es heute am Sonntag nicht im Fernsehen zu verpassen? Das erfahrt Ihr in den TAG24-TV-Tipps.

Von Saskia Hotek

Deutschland - Ihr braucht noch Inspiration für den Fernsehabend am heutigen Sonntag und wollt mal auf die Fußball-WM verzichten? Dann sind hier meine TV-Tipps.

Pflichttermin

Prinz William (43, M.) muss den Spagat zwischen royaler Pflicht und dem Familienleben meistern. © SWR Presse/Bildkommunikation

Royales Pflichtprogramm steht am Sonntagabend für mich an: William - Schicksalsjahre eines Thronfolgers (2026) blickt auf das Leben des britischen Thronfolgers. Auch wenn ich schon viel über das Königshaus weiß, erfahre ich durch Dokumentationen immer wieder etwas Neues. Mal sehen, ob es dieses Mal auch so sein wird. 20.15 Uhr, SWR

Geheimtipp

Karl Kruse (Milan Peschel, 58) ist als "Beckenrand Sheriff" gefürchtet. © ZDF/Luis Zeno Kahn

Um sein Freibad zu retten, muss der Beckenrand Sheriff (2021) 600 Unterschriften für ein Bürgerbegehren sammeln. Das Problem: Schwimmmeister Karl Kruse (Milan Peschel) ist äußerst unbeliebt im oberbayerischen Grubberg. Hinzu kommt Sali (Dimitri Abold): Sein neuer Assistent, der nicht schwimmen kann. Doch er ist Karls Rettung. 16.40 Uhr, 3Sat

Bloß nicht!

Walter "Waldi" Lehnertz (59) zeigt in der neuen ZDF-Reihe "Waldis Welt" sein Leben. © ZDF/Warner Bros.

Vorigen Sonntag habe ich zum ersten Mal Waldis Welt gesehen - und kam aus dem Kopfschütteln nicht mehr heraus. So peinlich fand ich es. Für "Bares für Rares"-Fans mag die Sendung mit Antiquitätenhändler Walter "Waldi" Lehnertz (59) interessant sein. Auf mich, die nicht zu dieser Gruppe dazuzählt, wirkt sie wie ein schlecht gemachter Abklatsch von "Morlock Motors". Allerdings geht es hier nicht um alte Militärfahrzeuge, sondern um Antiquitäten und Waldis Projekte. 14 Uhr, ZDF

Streaming

Mika Abdalla (26, v.l.), Stephen Kalyn (28), Belmont Cameli (28) und Ella Bright (19) sind die Stars von "Off Campus". © dpa/PrimeVideo