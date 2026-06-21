Diese Sendung ist für "Bares für Rares"-Fans ein Muss, für alle anderen einfach nur peinlich
Deutschland - Ihr braucht noch Inspiration für den Fernsehabend am heutigen Sonntag und wollt mal auf die Fußball-WM verzichten? Dann sind hier meine TV-Tipps.
Pflichttermin
Royales Pflichtprogramm steht am Sonntagabend für mich an: William - Schicksalsjahre eines Thronfolgers (2026) blickt auf das Leben des britischen Thronfolgers. Auch wenn ich schon viel über das Königshaus weiß, erfahre ich durch Dokumentationen immer wieder etwas Neues. Mal sehen, ob es dieses Mal auch so sein wird.
20.15 Uhr, SWR
Geheimtipp
Um sein Freibad zu retten, muss der Beckenrand Sheriff (2021) 600 Unterschriften für ein Bürgerbegehren sammeln. Das Problem: Schwimmmeister Karl Kruse (Milan Peschel) ist äußerst unbeliebt im oberbayerischen Grubberg. Hinzu kommt Sali (Dimitri Abold): Sein neuer Assistent, der nicht schwimmen kann. Doch er ist Karls Rettung.
16.40 Uhr, 3Sat
Bloß nicht!
Vorigen Sonntag habe ich zum ersten Mal Waldis Welt gesehen - und kam aus dem Kopfschütteln nicht mehr heraus. So peinlich fand ich es. Für "Bares für Rares"-Fans mag die Sendung mit Antiquitätenhändler Walter "Waldi" Lehnertz (59) interessant sein. Auf mich, die nicht zu dieser Gruppe dazuzählt, wirkt sie wie ein schlecht gemachter Abklatsch von "Morlock Motors". Allerdings geht es hier nicht um alte Militärfahrzeuge, sondern um Antiquitäten und Waldis Projekte.
14 Uhr, ZDF
Streaming
Diese Serie wird zurzeit weltweit gefeiert - und was soll ich sagen: völlig zu Recht! Off Campus (2026) kommt ohne große Dramen und toxische Verhältnisse aus. Zwischen den Frauen gibt es kein Konkurrenzdenken, sie stärken sich gegenseitig und zeigen viel Selbstliebe. Die Männer sprechen (auch untereinander) offen über ihre Gefühle und stellen sich nicht über ihre Partnerinnen. Vor allem bin ich ein Fan von Ella Bright (19), welche die Hauptrolle der Hannah Wells spielt. Die Schauspielerin kenne ich noch aus der Kinderserie "Malory Towers".
Prime Video
Gute Unterhaltung wünscht die TAG24-Redaktion!
Titelfoto: ZDF/Warner Bros.