Tragischer Tod macht dieses glamouröse Paar zur Legende

Traumschiff Surprise, Schindlers Liste, Bob's Burgers. TAG24 nimmt das TV-Programm für den 1. März 2026 unter die Lupe. Was läuft im Fernsehen?

Von Lena Plischke

Dresden - Auf in den März! Wer in den 3. Monat des Jahres mit zumindest viel Fernsehschwung starten will, findet in unseren TV-Tipps ein paar Anregungen.

Pflichttermin

Jetzt wird’s peinlich. Oder besser: herrlich albern. (T)Raumschiff Surprise – Periode 1 ist mein absolutes Guilty-Pleasure. Ja, die Witze sind flach. Ja, ich kenne sie alle. Und ja, ich singe beim "Taxi"-Song ("Feuer Salamander, Beine auseinander …") immer noch laut mit, vermutlich sehr zum Leidwesen meiner Nachbarn. Vielleicht ist mein Humor manchmal einfach 2004 stehen geblieben. Und? Ich lieb’s. 20.15 Uhr auf SAT1

"Traumschiff Surprise" -Periode 1, ist ein Film, der die Lachmuskeln strapaziert, wenn man sich darauf einlässt. © Constantin Film Verleih

Geheimtipp

Schindlers Liste (1993) ist kein Sonntagskrimi, sondern ein filmisches Denkmal. Steven Spielberg erzählt die wahre Geschichte von Oskar Schindler, der mehr als 1000 Juden vor dem Holocaust rettete. In eindringlichem Schwarz-Weiß inszeniert, schmerzhaft, bewegend, notwendig. Ein Film, der lange nachhallt und gesehen werden sollte. 20.15 Uhr auf Kabel eins

"Schindlers Liste" ist ein Film, der nachhallt. Selbst in Schwarz-Weiß absolut sehenswert. © Imago/United Archives

Bloß nicht!

Bob’s Burgers mag Kultstatus haben, für mich ist es Dauer-Gequatsche mit schriller Dauer-Energie. Sonntagmorgen brauche ich Kaffee, keine hyperaktive Zeichentrickfamilie. ab 10 Uhr auf Comedy Central

Comic-Unterhaltung vom Schlage "Bob’s Burgers" ist nicht jedermanns Geschmack. © Comedy Central

Streaming

John F. Kennedy Jr. und Carolyn Bessette waren ein glamouröses und zugleich tragisches Paar der 90er-Jahre. © Disney+