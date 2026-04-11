11.04.2026 09:30 Auf, in den TV-Samstag! Diese Highlights solltet Ihr nicht verpassen

In den TAG24-TV-Tipps erfahrt Ihr, was die Highlights heute am Samstag (11. April 2026) im Fernsehen sind.

Von Saskia Hotek

Deutschland – Die kurze Woche nach Ostern ist geschafft. Wer nicht in den Ferien war und arbeiten musste, hat sich das Wochenende umso mehr verdient. Beim Ausruhen auf der Couch könnt Ihr Euch vom Fernsehen unterhalten lassen. Das sind meine TV-Tipps für den heutigen Samstag.

Pflichttermin

Christian Friedel (47, l.) und Hanno Koffler (46) spielen die Brüder Adi und Rudi Dassler. © rbb/ARD Degeto/Wiedemann & Berg/Martin Spelda

Adidas gegen Puma: Aus einem Bruderstreit entstanden einst die erfolgreichsten Sportmarken Deutschlands. Doch wie kam es dazu? Der zweiteilige Spielfilm Die Dasslers - Pioniere, Brüder, Rivalen (2016) beleuchtet die Geschichte von Adi und Rudi Dassler, die grandios vom Wahl-Dresdner Christian Friedel (47) und seinem Kollegen Hanno Koffler (46) verkörpert werden. ab 20.15 Uhr, RBB

Geheimtipp

Christopher Robin (Ewan McGregor, 55) trifft nach langer Zeit seinen Freund Winnie Puuh wieder. © Disney Channel

Es gibt nichts Niedlicheres, als wenn Winnie Puuh den Namen seines Freundes Christopher Robin ausspricht. Und das tut der knuffige Bär in dem 2018 erschienenen Film des Öfteren. Doch nicht nur deshalb empfehle ich dieses Drama, sondern auch wegen der emotionalen Geschichte. Sie berührt auf verschiedenen Ebenen - von Lachen bis Weinen ist alles dabei. 22.05 Uhr, Disney Channel

Bloß nicht!

"Flohmarkt XXL" : Entweder man mag ihn oder eben nicht. © SWR

Warum nur 30 Minuten, wenn man auch 90 Minuten haben kann?! Das haben sich wohl die SWR-Programmplaner beim Flohmarkt XXL gedacht und die Sendezeit an diesem Samstag direkt verdreifacht. Auch wenn es bisweilen lustig sein kann, wie die Anrufer um den Trödel feilschen, hält sich meine Begeisterung für Flohmärkte jeglicher Art weiterhin in Grenzen. 20.15 Uhr, SWR

Streaming

Shirin David (30) ist Perfektionistin und hat einen hohen Anspruch an ihre Shows. © DPA/Netflix