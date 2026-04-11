Auf, in den TV-Samstag! Diese Highlights solltet Ihr nicht verpassen
Deutschland – Die kurze Woche nach Ostern ist geschafft. Wer nicht in den Ferien war und arbeiten musste, hat sich das Wochenende umso mehr verdient. Beim Ausruhen auf der Couch könnt Ihr Euch vom Fernsehen unterhalten lassen. Das sind meine TV-Tipps für den heutigen Samstag.
Pflichttermin
Adidas gegen Puma: Aus einem Bruderstreit entstanden einst die erfolgreichsten Sportmarken Deutschlands. Doch wie kam es dazu? Der zweiteilige Spielfilm Die Dasslers - Pioniere, Brüder, Rivalen (2016) beleuchtet die Geschichte von Adi und Rudi Dassler, die grandios vom Wahl-Dresdner Christian Friedel (47) und seinem Kollegen Hanno Koffler (46) verkörpert werden.
ab 20.15 Uhr, RBB
Geheimtipp
Es gibt nichts Niedlicheres, als wenn Winnie Puuh den Namen seines Freundes Christopher Robin ausspricht. Und das tut der knuffige Bär in dem 2018 erschienenen Film des Öfteren. Doch nicht nur deshalb empfehle ich dieses Drama, sondern auch wegen der emotionalen Geschichte. Sie berührt auf verschiedenen Ebenen - von Lachen bis Weinen ist alles dabei.
22.05 Uhr, Disney Channel
Bloß nicht!
Warum nur 30 Minuten, wenn man auch 90 Minuten haben kann?! Das haben sich wohl die SWR-Programmplaner beim Flohmarkt XXL gedacht und die Sendezeit an diesem Samstag direkt verdreifacht. Auch wenn es bisweilen lustig sein kann, wie die Anrufer um den Trödel feilschen, hält sich meine Begeisterung für Flohmärkte jeglicher Art weiterhin in Grenzen.
20.15 Uhr, SWR
Streaming
Sie ist ein Püppchen, sie rappt schlecht, sie ist nur fake! Mit diesen Vorurteilen hat Shirin David (30) seit Beginn ihrer Karriere zu kämpfen. Wer ist die Frau hinter der Künstlerin? In ihrer Doku Barbara - Becoming Shirin David (2026) zeigt sich die Rapperin zerbrechlich, emotional, von ihrer privaten Seite, wo sie einfach nur "Babsi" sein kann.
Netflix
Viel Freude beim Zuschauen an diesem heutigen Samstag!
Titelfoto: rbb/ARD Degeto/Wiedemann & Berg/Martin Spelda