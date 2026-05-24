24.05.2026 06:59 Dieser 90er-Jahre-Klassiker ist für mich ein absolutes Muss

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Das Pfingstwochenende bringt herrliches Wetter mit sich, doch auf TV-Unterhaltung muss man deshalb nicht verzichten. Wir haben ein paar heiße Tipps auf Lager.

Von Lena Plischke

Das Pfingstwochenende bringt herrliches Wetter mit sich, doch auf gemütliche TV-Unterhaltung muss man deshalb nicht verzichten. Wir haben ein paar heiße Tipps auf Lager. Pflichttermin "Robin Hood – König der Diebe" ist ein Filmklassiker aus den 90er-Jahren. © imago/ZUMA Press Sobald Alan Rickman auftaucht, sitze ich freiwillig vorm Fernseher. In Robin Hood – König der Diebe (1991) spielt er den Sheriff von Nottingham so herrlich böse, dass er eigentlich allen die Show stiehlt. Kevin Costner kämpft sich durch Wälder, Rickman liefert pures Schauspiel-Gold ab. Absolut toll. 20.15 Uhr, 3sat Geheimtipp "Doctor Who - Die Vampire von Venedig" ist eine sehenswerte Folge der Serie. © imago images/Mary Evans Ja, mein Herz gehört eigentlich dem 10. Doktor David Tennant, aber auch Matt Smith hatte als 11. Doktor richtig starke Momente. In Doctor Who - Die Vampire von Venedig (2010) warten düstere Geheimnisse, britischer Wahnsinn und genau diese herrlich schräge Doctor-Who-Energie, die einfach süchtig macht. Wirklich!! 14.50 Uhr, Tele 5 Bloß nicht! Die Neuverfilmung von "Footloose" kann man sich wirklich sparen. © bbc Das Original aus den 80ern hatte Charme, Hits und Kevin Bacon. Footloose (2011) wirkt dagegen wie die Version für Leute, die beim Tanzen erst mal einen Energy-Drink brauchen. Alles ist lauter, glatter und deutlich langweiliger. Da schlafe ich wirklich schneller ein, als jemand "Footloose" rufen kann. 14.10 Uhr, sixx Streaming "Die Toten Hosen - das letzte Album" liefert interessante Einblicke in die bekannte Kultband. © SWR/Donata Wenders Die Toten Hosen reden in Die Toten Hosen - das letzte Album überraschend offen über Abschied, Zukunft und die Frage, wie lange eine Band eigentlich weitermachen kann. Klingt erstmal harmlos, entwickelt sich aber schnell zur kleinen Musik-Zeitbombe. Ich bin bereit für Drama, Nostalgie und vermutlich etwas Herzschmerz. ARD-Mediathek

Titelfoto: imago/ZUMA Press