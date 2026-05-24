Dieser 90er-Jahre-Klassiker ist für mich ein absolutes Muss
Das Pfingstwochenende bringt herrliches Wetter mit sich, doch auf gemütliche TV-Unterhaltung muss man deshalb nicht verzichten. Wir haben ein paar heiße Tipps auf Lager.
Pflichttermin
Sobald Alan Rickman auftaucht, sitze ich freiwillig vorm Fernseher. In Robin Hood – König der Diebe (1991) spielt er den Sheriff von Nottingham so herrlich böse, dass er eigentlich allen die Show stiehlt. Kevin Costner kämpft sich durch Wälder, Rickman liefert pures Schauspiel-Gold ab. Absolut toll.
20.15 Uhr, 3sat
Geheimtipp
Ja, mein Herz gehört eigentlich dem 10. Doktor David Tennant, aber auch Matt Smith hatte als 11. Doktor richtig starke Momente. In Doctor Who - Die Vampire von Venedig (2010) warten düstere Geheimnisse, britischer Wahnsinn und genau diese herrlich schräge Doctor-Who-Energie, die einfach süchtig macht. Wirklich!!
14.50 Uhr, Tele 5
Bloß nicht!
Das Original aus den 80ern hatte Charme, Hits und Kevin Bacon. Footloose (2011) wirkt dagegen wie die Version für Leute, die beim Tanzen erst mal einen Energy-Drink brauchen. Alles ist lauter, glatter und deutlich langweiliger. Da schlafe ich wirklich schneller ein, als jemand "Footloose" rufen kann.
14.10 Uhr, sixx
Streaming
Die Toten Hosen reden in Die Toten Hosen - das letzte Album überraschend offen über Abschied, Zukunft und die Frage, wie lange eine Band eigentlich weitermachen kann. Klingt erstmal harmlos, entwickelt sich aber schnell zur kleinen Musik-Zeitbombe. Ich bin bereit für Drama, Nostalgie und vermutlich etwas Herzschmerz.
ARD-Mediathek
Titelfoto: imago/ZUMA Press