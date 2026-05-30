Bei dieser Show wünscht man sich mehr Spontanität statt Schauspielerei
Deutschland - Nachdem Euer Gehirn die ganze Woche auf Hochtouren gelaufen ist, wird es am heutigen Samstag Zeit, es zu entspannen. Das geht am besten, wenn Ihr Euch vom Fernsehen berieseln lasst. Damit Ihr nicht über das Programm grübeln müsst, sind hier meine TV-Tipps.
Pflichttermin
Bei ihren Ermittlungen schaue ich gern zu: Elsbeth (seit 2024), eine quirlige, etwas schrill gekleidete Anwältin aus Chicago soll als unabhängige Beobachterin eigentlich die New Yorker Polizei wegen des Verdachts der Korruption im Blick behalten. Doch schnell mischt sie sich in die Fälle ein und hilft mit ihren ungewöhnlichen Methoden bei deren Lösung.
20.15 Uhr, Kabel Eins
Geheimtipp
Ihn hätte man doch gern als Lehrer: Axel Prahl spielt in Extraklasse 2+ (2021) erneut Ralph Friesner, der an einer Abendschule unterrichtet. Damit seine Schüler den Hauptschulabschluss machen können und um die Schließung der Schule zu verhindern, nutzt der frühere Journalist seine alten Kontakte und deckt einen Skandal auf.
12.15 Uhr, ZDF
Bloß nicht!
Als Bergdoktor mag er überzeugend sein, aber als Moderator begeistert mich Hans Sigl (56) nicht - so wie bei der Starnacht am Neusiedler See. Es wirkt so, als würde er einen Moderator spielen, anstatt einer zu sein. Die Texte sind offenbar auswendig gelernt, die Gags mit Co-Star Barbara Schöneberger einstudiert. Da wünsche ich mir mehr Spontanität und Lockerheit.
20.15 Uhr, MDR
Streaming
Beim Schauen der siebten Staffel von LOL: Last One Laughing hatte ich wieder jede Menge zu lachen. Und eines ist sicher: Ich würde keine Minute ohne Lachen aushalten. Mein Endgegner wäre wahrscheinlich Olaf Schubert (58). Dresdens berühmtester Pullunder-Träger braucht nur eine Grimasse zu schneiden und meine Mundwinkel gehen nach oben.
Prime Video
Viel Spaß vor dem Fernseher wünscht TAG24!
Titelfoto: MDR/krivograd/ipmedia