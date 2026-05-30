30.05.2026 07:47 Bei dieser Show wünscht man sich mehr Spontanität statt Schauspielerei

In den TAG24-TV-Tipps lest Ihr, bei welchen Show sich das Einschalten lohnt oder auch nicht.

Von Saskia Hotek

Deutschland - Nachdem Euer Gehirn die ganze Woche auf Hochtouren gelaufen ist, wird es am heutigen Samstag Zeit, es zu entspannen. Das geht am besten, wenn Ihr Euch vom Fernsehen berieseln lasst. Damit Ihr nicht über das Programm grübeln müsst, sind hier meine TV-Tipps.

Pflichttermin

Elsbeth (Carrie Preston, 58) fällt mit ihrer quirligen Art überall auf. © © 2024 CBS Broadcasting Inc.

Bei ihren Ermittlungen schaue ich gern zu: Elsbeth (seit 2024), eine quirlige, etwas schrill gekleidete Anwältin aus Chicago soll als unabhängige Beobachterin eigentlich die New Yorker Polizei wegen des Verdachts der Korruption im Blick behalten. Doch schnell mischt sie sich in die Fälle ein und hilft mit ihren ungewöhnlichen Methoden bei deren Lösung. 20.15 Uhr, Kabel Eins

Geheimtipp

Ralph Friesner (Axel Prahl, 66, M.) setzt sich für seine Schüler ein. © ZDF/Frédéric Batier

Ihn hätte man doch gern als Lehrer: Axel Prahl spielt in Extraklasse 2+ (2021) erneut Ralph Friesner, der an einer Abendschule unterrichtet. Damit seine Schüler den Hauptschulabschluss machen können und um die Schließung der Schule zu verhindern, nutzt der frühere Journalist seine alten Kontakte und deckt einen Skandal auf. 12.15 Uhr, ZDF

Bloß nicht!

Barbara Schöneberger (52) und Hans Sigl (56) präsentieren gemeinsam die "Starnacht am Neusiedler See". © MDR/krivograd/ipmedia

Als Bergdoktor mag er überzeugend sein, aber als Moderator begeistert mich Hans Sigl (56) nicht - so wie bei der Starnacht am Neusiedler See. Es wirkt so, als würde er einen Moderator spielen, anstatt einer zu sein. Die Texte sind offenbar auswendig gelernt, die Gags mit Co-Star Barbara Schöneberger einstudiert. Da wünsche ich mir mehr Spontanität und Lockerheit. 20.15 Uhr, MDR

Streaming

Michelle Hunziker (49, v.l.), Elton (55), Carolin Kebekus (46), Max Giermann (50) und Olaf Schubert (58) stellten sich der Nicht-Lachen-Challenge von "LOL: Last One Laughing". © Amazon prime