25.05.2026 06:56 Du liebst den Vibe der 50er-Jahre? Dann solltest Du diesen Film nicht verpassen

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Damit Du am kommenden Montag noch einmal so richtig entspannen kannst, solltest Du diese TV-Tipps nicht verpassen.

Von Amelie Fromm

Die Pfingstfeiertage neigen sich langsam dem Ende zu. Damit Du am Montag noch einmal so richtig entspannen kannst, solltest Du diese TV-Tipps nicht verpassen. Pflichttermin Bei "Bares für Rares – Lieblingsstücke" kannst du Antiquitäten direkt mitschätzen. © ZDF und Frank W. Hempel Als Liebhaberin alter und kurioser Dinge ist Bares für Rares – Lieblingsstücke ein Muss für mich. Hier erinnern sich Händler und Experten an ihre liebsten Gegenstände aus bisherigen Sendungen. Zu den Geschichten der Raritäten gibt's bei mir Tee und im besten Fall Kuchen – schwups ist der gemütliche Nachmittag perfekt. 14.45 Uhr, ZDF Geheimtipp Du bist ein richtiger Elvis-Presley-Fan? Dann schalte am Montag direkt ein. © ZDF und Ruby Bell Baz Luhrmann (63) liefert mit Elvis ein Biopic über den King of Rock'n'Roll mit Glitzer, Drama und jeder Menge Hüftschwung. Vor allem die wilden Bühnenszenen reißen mit. Jedoch kratzt der Film inhaltlich oft nur an der Oberfläche von Elvis' Leben. Trotzdem sorgt die Mischung aus Skandalen und Emotionen für Unterhaltung. 22 Uhr, ZDF Bloß nicht! Bei der Sendung "Bauer sucht Frau International" solltest Du definitiv abschalten. © RTL Für manche ist es ein wahres Vergnügen, dem segelnden Selbstversorger Matthias oder dem munteren Mutterkuhhalter Franz bei der Suche nach der großen Liebe zuzusehen. Für mich ist Bauer sucht Frau International jedoch reine Qual. In der gefühlt 1000. Staffel des Formats wirkt alles wie ein Einheitsbrei. Für mich ist der Reiz verschwunden. 20.15 Uhr, RTL Streaming Keine Lust auf Actionfilme? Dann sollte diese Romanze genau das Passende für dich sein. © Imago/United Archives Mein Feiertags-Highlight: Das Film-Angebot der DEFA-Stiftung auf YouTube. Den Tag nutze ich, um mich durch die Komödien, Dramen, Krimis und Co. durchzuklicken. Den Anfang wird Weite Straßen – stille Liebe (1969) mit Manfred Krug (1937–2016) und Jaecki Schwarz (80) machen. In ihren Rollen nehmen sie auf einer Fernfahrt Johanna (Jutta Hoffmann, 85) mit und verlieben sich beide in sie. YouTube

Titelfoto: ZDF und Ruby Bell