Bei diesem Film ist dem Regisseur ein Meisterwerk gelungen
Ein langes Wochenende steht bevor. Trotz sonnigem Wetter kann man durchaus Zeit vor dem TV verbringen. Unser Redakteur hat ein paar Sachen zum (nicht) Schauen rausgesucht.
Pflichttermin
"Anatomie eines Falls" (2023) von Justine Triet ist ein grandioser Gerichts-Thriller, mit Sandra Hüller in der Hauptrolle. Ein Haus in den winterlichen Bergen, Heim von Vater, Mutter, Kind. Eines Tages liegt der Vater tot im Schnee. Ein tragischer Unfall oder hat die Gattin nachgeholfen?
20.15 Uhr, One
Geheimtipp
Ein abendfüllender Film über das Leben eines japanischen Klo-Reinigers - kann das was werden? "Perfect Days" von Wim Wenders beweist: Ja, es kann! Dem Regisseur ist ein stilles, teilweise meditatives Meisterwerk gelungen, das puren Alltag zeigt und es bis zur Oscar-Kandidatur brachte.
22.35 Uhr, One
Bloß nicht!
Mein Kollege und ich sind beide James-Bond-Fans - und nicht immer der gleichen Meinung. Zum Beispiel bei "Octopussy" (1983), einem Mix aus Kaltem-Kriegs- und Dschungelfilm, mit Roger Moore. Er findet den Film - zumindest teilweise - gut, ich finde ihn albern und blöd.
20.15 Uhr, Vox
Streaming
Die Fußball-WM steht an, in gut drei Wochen geht's los. Wird es ein neues Sommermärchen für die deutsche Mannschaft? Einstimmen lassen kann man sich mit dem alten Sommermärchen von 2006. Eine dreiteilige Doku - "Mission Sommermärchen" - zeigt, wie es dazu kam.
ZDF Mediathek
Titelfoto: WDR Kommunikation/Redaktion Bild