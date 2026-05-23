23.05.2026 09:30 Bei diesem Film ist dem Regisseur ein Meisterwerk gelungen

Trotz sonnigem Wetter kann man durchaus Zeit vor dem TV verbringen. Unser Redakteur hat ein paar Sachen zum (nicht) schauen rausgesucht.

Von Guido Glaner

Ein langes Wochenende steht bevor. Trotz sonnigem Wetter kann man durchaus Zeit vor dem TV verbringen. Unser Redakteur hat ein paar Sachen zum (nicht) Schauen rausgesucht.

Pflichttermin

"Anatomie eines Falls" (2023) von Justine Triet ist ein grandioser Gerichts-Thriller, mit Sandra Hüller in der Hauptrolle. Ein Haus in den winterlichen Bergen, Heim von Vater, Mutter, Kind. Eines Tages liegt der Vater tot im Schnee. Ein tragischer Unfall oder hat die Gattin nachgeholfen? 20.15 Uhr, One

"Anatomie eines Falls" zeigt einen spannenden Gerichtsfall. © WDR Kommunikation/Redaktion Bild

Geheimtipp

"Perfect Days" brachte es gar zur Oscar-Kandidatur. © WDR Kommunikation/Redaktion Bild

Ein abendfüllender Film über das Leben eines japanischen Klo-Reinigers - kann das was werden? "Perfect Days" von Wim Wenders beweist: Ja, es kann! Dem Regisseur ist ein stilles, teilweise meditatives Meisterwerk gelungen, das puren Alltag zeigt und es bis zur Oscar-Kandidatur brachte. 22.35 Uhr, One

Bloß nicht!

In "Octopussy" zeigt sich Kult-Agent James Bond nicht von seiner Sahneseite. © picture-alliance/ obs

Mein Kollege und ich sind beide James-Bond-Fans - und nicht immer der gleichen Meinung. Zum Beispiel bei "Octopussy" (1983), einem Mix aus Kaltem-Kriegs- und Dschungelfilm, mit Roger Moore. Er findet den Film - zumindest teilweise - gut, ich finde ihn albern und blöd. 20.15 Uhr, Vox

Streaming

Mit "Mission Sommermärchen" kannst Du Dich schon einmal auf die WM einstimmen. © ZDF/Alexander Wells represented by Folio Illustration Agen