Bei diesem Kultstreifen gibt es ein Manko, das den Filmgenuss stört

Das TV-Programm hat am Sonntag einiges zu bieten. Hier sind die TAG24-Tipps für heute.

Von Saskia Hotek

Dresden - Der heutige Sonntag ist gespickt mit zahlreichen Fernseh-Highlights. Damit Ihr keines verpasst, sind hier meine TV-Tipps.

Pflichttermin

In der Handball-Bundesliga will der SC Magdeburg die Tabellenspitze verteidigen. Auf dem Weg zur dritten Meisterschaft ist ein Sieg gegen den SC DHfK Leipzig für die Elbstädter deshalb unabdingbar. Doch die Sachsen sind ein ernst zu nehmender Gegner. Nach dem hohen Sieg gegen den HSV mit 39:27 kommen die Leipziger mit ordentlich Selbstbewusstsein ins Ostduell. 16 Uhr, MDR

Gísli Kristjánsson (24) setzt zum großen Wurf an. © imago/Jan Huebner

Geheimtipp

Wer in der Nacht zum Montag nicht einschlafen kann, für den lohnt es sich, den Fernseher einzuschalten. Kurz nach Mitternacht läuft beim "KinoFestival im Ersten" der Film Spencer (2023). Die 1997 tödlich verunglückte Lady Diana wird darin von Kristen Stewart gespielt. Sie wurde für ihre überragende Schauspielleistung völlig zu Recht für einen Oscar nominiert. Wer nicht so lange wach bleiben will, kann sich den Film auch in der ARD-Mediathek anschauen. 0.05 Uhr, Das Erste

Kristen Stewart (34) spielt die Königin der Herzen. © ARD Degeto/DCM Film Distribution

Bloß nicht!

Der Schuh des Manitu (2001) hat längst Kultstatus erreicht. Und deshalb zeigen ProSieben oder Sat.1 den Film von Michael "Bully" Herbig auch regelmäßig im Fernsehen. Natürlich in der Extra-Large-Version. Die ist allerdings auch nur so lang, weil unzählige Werbeunterbrechungen den Film-Spaß stören. Da schaue ich mir die Komödie lieber bei einem Streaminganbieter an. 20.15 Uhr, Sat.1

Sky du Mont (77, 2.v.r.) spielt Bösewicht Santa Maria. © Sat.1/herbX film gmbh

Streaming

Mit großen Schritten geht es auf die Olympischen Spiele zu, die am 26. Juli in Paris starten. Doch wie bereiten sich die Athletinnen darauf vor? Für die Beachvolleyballerinnen Laura Ludwig - es sind bereits ihre fünften Spiele - und Louisa Lippmann war die lange Vorbereitung von vielen Hindernissen geprägt. Welche genau, ist in der Doku-Serie Laura & Louisa: Mission Olympia zu sehen. ZDF-Mediathek

Laura Ludwig (38, l.) und Louisa Lippmann (29) wollen die Goldmedaille gewinnen. © IMAGO/Sports Press Photo