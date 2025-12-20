Bei diesem Weihnachtsfilm solltet Ihr heute lieber wegschalten

TAG24 verrät Euch unsere TV-Tipps für Samstag, den 20. Dezember.

Von Nadine Steinmann

Deutschland - Keine Lust mehr auf Gedränge auf dem Weihnachtsmarkt? Dann empfehle ich Euch einen gemütlichen Abend auf der Couch. Hier kommen meine TV-Tipps für den heutigen Samstag.

Pflichttermin

Haben die Volleyballerinnen des Dresdner SC eine Chance gegen Erfurt? © Lutz Hentschel

Die Adventszeit lief für die Volleyballerinnen des Dresdner SC sicherlich nicht nach Wunschzettel. Im Pokalhalbfinale scheiterten sie knapp am Wolfsrudel aus Suhl, wenige Tage später folgte in der Bundesliga die Niederlage in Münster. Nun gilt es: Können sich die Dresdnerinnen kurz vor Weihnachten gegen Erfurt selbst ein Geschenk machen und drei Punkte ergattern? 17.30 Uhr, Sport1

Geheimtipp

König Frederik X. (57) mit seiner Frau Mary von Dänemark (53). © Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Foto/AP/dpa

Für alle Royal-Fans hat der NDR ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk im Programm: So laufen heute gleich mehrere Dokumentationen, die vor allem die nördlichen Monarchien ins Rampenlicht rücken. Los geht es mit dem Film König Frederik X. Gezeigt wird sein Weg zum Thron, der vor knapp zwei Jahren mit der überraschenden Abdankung seiner Mutter begann. Ab 20.15 Uhr, NDR

Bloß nicht!

In "Dirty Office Party" spielen T.J. Miller (44, l.) und Jason Bateman (56). © Paramount Pictures

Eigentlich ist es ja eine gute Idee, dem Thema betriebliche Weihnachtsfeier einen Film zu widmen. Doch die Macher von Dirty Office Party (2016) treiben die Party auf die Spitze der Geschmacklosigkeiten. Witze unter der Gürtellinie und eine vorhersehbare Handlung machen es nicht besser. Warum Jennifer Aniston bei diesem Projekt zugesagt hat, ist mir ein Rätsel. 0.10 Uhr, SAT.1

Streaming

"The End of an Era" ist nicht nur etwas für Swifties. © Disney+