26.04.2026 07:10 Bock auf einen entspannten TV-Sonntag? Diesen Kult-Krimi solltest Du nicht verpassen

Du weißt noch nicht, was Du am Sonntag im Fernsehen schauen sollst? Dann haben wir in unseren TV-Tipps ein paar Vorschläge für Dich!

Von Lena Plischke

Deutschland - Du weißt noch nicht, was Du am Sonntag im Fernsehen schauen sollst? Dann haben wir in unseren TV-Tipps ein paar Vorschläge für Dich!

Pflichttermin

Du willst einen entspannten Sonntagabend auf der Couch? Dann ist "Ticket ins Paradies" genau der richtige Streifen für Dich. © Universal Studios

Zwei Ex-Partner reisen nach Bali, um die Hochzeit ihrer Tochter zu verhindern, und landen mitten im eigenen Gefühlschaos. Ticket ins Paradies (2022) lebt von der Chemie zwischen Julia Roberts und George Clooney. Leicht, charmant und genau das Richtige, wenn der Sonntag nicht zu anstrengend werden soll. 20.15 Uhr, Sat.1

Geheimtipp

Mit "Der Chef" zeigt arte am Sonntag einen Krimi-Klassiker. © Studio Canal/ARTE F

Ruhiger, direkter und ohne großes Spektakel: Der Chef (1972) bringt Krimi zurück auf das Wesentliche. Ein Ermittler, der beobachtet, statt zu eskalieren, und Fälle, die Zeit brauchen. Das wirkt heute fast altmodisch, aber genau darin liegt der Reiz. Perfekt für einen entspannten Sonntagnachmittag! 14.25 Uhr, arte

Bloß nicht!

Schlechte Spezialeffekte und schwache Dialoge - den Katastrophenfilm "Weather Wars" kann man sich getrost sparen. © TELE5

Wenn das Wetter zur Waffe wird, ist man schnell bei Weather Wars (2011). Klingt nach Katastrophenkino, ist aber eher ein Sturm aus schlechten Effekten und noch schlechteren Dialogen. Hier kracht es zwar ständig, aber leider nie überzeugend. Da hilft nur Abschalten, bevor der nächste Blitz einschlägt. 16.10 Uhr, Tele5

Streaming

Auch 40 Jahre nach der Atom-Katastrophe von Chernobyl ist die gleichnamige Sky-Serie noch immer aktuell. © WOW/Sky