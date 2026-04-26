Bock auf einen entspannten TV-Sonntag? Diesen Kult-Krimi solltest Du nicht verpassen
Deutschland - Du weißt noch nicht, was Du am Sonntag im Fernsehen schauen sollst? Dann haben wir in unseren TV-Tipps ein paar Vorschläge für Dich!
Pflichttermin
Zwei Ex-Partner reisen nach Bali, um die Hochzeit ihrer Tochter zu verhindern, und landen mitten im eigenen Gefühlschaos. Ticket ins Paradies (2022) lebt von der Chemie zwischen Julia Roberts und George Clooney. Leicht, charmant und genau das Richtige, wenn der Sonntag nicht zu anstrengend werden soll.
20.15 Uhr, Sat.1
Geheimtipp
Ruhiger, direkter und ohne großes Spektakel: Der Chef (1972) bringt Krimi zurück auf das Wesentliche. Ein Ermittler, der beobachtet, statt zu eskalieren, und Fälle, die Zeit brauchen. Das wirkt heute fast altmodisch, aber genau darin liegt der Reiz. Perfekt für einen entspannten Sonntagnachmittag!
14.25 Uhr, arte
Bloß nicht!
Wenn das Wetter zur Waffe wird, ist man schnell bei Weather Wars (2011). Klingt nach Katastrophenkino, ist aber eher ein Sturm aus schlechten Effekten und noch schlechteren Dialogen. Hier kracht es zwar ständig, aber leider nie überzeugend. Da hilft nur Abschalten, bevor der nächste Blitz einschlägt.
16.10 Uhr, Tele5
Streaming
Ein Reaktor explodiert, die Welt hält den Atem an: Chernobyl (2019) wirkt auch 40 Jahre nach der realen Katastrophe erschreckend aktuell. Die Serie zeigt, wie aus Fehlern und Lügen eine Tragödie entsteht. Schwer zu schauen, aber genau deshalb so stark und ein eindringlicher Blick auf das, was passieren kann.
WOW/Sky
Titelfoto: Studio Canal/ARTE F