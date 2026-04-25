Roger Moore auf Verbrecherjagd! Diesen TV-Streifen solltest Du auf keinen Fall verpassen
Deutschland - Das TV-Programm bietet am Samstag wieder jede Menge Abwechslung. Welche Streifen Du unbedingt sehen musst und wovon Du besser die Finger lässt, erfährst Du in den TAG24-TV-Tipps.
Pflichttermin
Roger Moore als Bond, ein größenwahnsinniger Bösewicht und eine Unterwasserstation, die gleich die ganze Welt bedroht. James Bond 007 – Der Spion, der mich liebte (1977) ist herrlich überdreht, aber genau das macht den Reiz aus. Der Samstagabend darf ruhig ein bisschen eskalieren, inklusive ikonischer One-Liner und viel Stil.
20.15 Uhr, VOX
Geheimtipp
Ein Atomunfall, Chaos und plötzlich ist nichts mehr wie vorher. Die Wolke (2006) basiert auf dem Roman von Gudrun Pausewang, die schon in den 80ern ganze Schülergenerationen verstört hat und mich in den 2010ern gleich mit. Schwerer Stoff, aber genau deshalb ein Film, der lange im Kopf bleibt
20.15 Uhr, RTLZWEI
Bloß nicht
Luxusprobleme im Hochglanzformat: In Monaco wird geshoppt, posiert und über Dinge diskutiert, die mit echtem Leben wenig zu tun haben. Davina & Shania – We Love Monaco wirkt wie ein Dauer-Instagram-Feed, nur ohne Pause-Taste. Wer hier einschaltet, sollte starke Nerven oder sehr viel Ironie mitbringen.
11.15 Uhr, RTLZWEI
Streaming
Hier geht es nicht nur um Taktik oder Strategie, sondern ums Durchhalten. The Race zeigt Menschen am Limit, die alles geben, um schneller zu sein als die anderen. Diesmal geht es von Hanoi über 3 700 km, durch mindestens sechs Länder bis nach Pulau Benan. Klingt simpel, entwickelt aber schnell einen Sog. Man schaut rein und bleibt hängen, obwohl man eigentlich nur kurz reinschauen wollte.
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Titelfoto: RTL / © 1977 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.