25.04.2026 07:10 Roger Moore auf Verbrecherjagd! Diesen TV-Streifen solltest Du auf keinen Fall verpassen

Das TV-Programm bietet am Samstag wieder jede Menge Abwechslung. Welche Streifen Du unbedingt sehen musst, erfährst Du in den TAG24-TV-Tipps.

Von Lena Plischke

Deutschland - Das TV-Programm bietet am Samstag wieder jede Menge Abwechslung. Welche Streifen Du unbedingt sehen musst und wovon Du besser die Finger lässt, erfährst Du in den TAG24-TV-Tipps.

Pflichttermin

In "James Bond 007 - Der Spion, der mich liebte" ist Roger Moore in seiner Paraderolle als britischer Geheimagent zu sehen. © RTL / © 1977 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.

Roger Moore als Bond, ein größenwahnsinniger Bösewicht und eine Unterwasserstation, die gleich die ganze Welt bedroht. James Bond 007 – Der Spion, der mich liebte (1977) ist herrlich überdreht, aber genau das macht den Reiz aus. Der Samstagabend darf ruhig ein bisschen eskalieren, inklusive ikonischer One-Liner und viel Stil. 20.15 Uhr, VOX

Geheimtipp

"Die Wolke" basiert auf einem Roman von Gudrun Pausewang. © RTLZWEI

Ein Atomunfall, Chaos und plötzlich ist nichts mehr wie vorher. Die Wolke (2006) basiert auf dem Roman von Gudrun Pausewang, die schon in den 80ern ganze Schülergenerationen verstört hat und mich in den 2010ern gleich mit. Schwerer Stoff, aber genau deshalb ein Film, der lange im Kopf bleibt 20.15 Uhr, RTLZWEI

Bloß nicht

In "Davina & Shania – We Love Monaco" zeigen die Töchter von TV-Millionär Robert Geiss ihr Luxus-Leben in Monaco. © RTLZWEI

Luxusprobleme im Hochglanzformat: In Monaco wird geshoppt, posiert und über Dinge diskutiert, die mit echtem Leben wenig zu tun haben. Davina & Shania – We Love Monaco wirkt wie ein Dauer-Instagram-Feed, nur ohne Pause-Taste. Wer hier einschaltet, sollte starke Nerven oder sehr viel Ironie mitbringen. 11.15 Uhr, RTLZWEI

Streaming

Bei "The Race" gehen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ans Limit, um schneller am Ziel anzukommen, als die Konkurrenz. © Joyn