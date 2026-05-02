02.05.2026 08:31 Diese Show nimmt Dating-Formate ordentlich auf die Schippe

Ihr wisst noch nicht, was Ihr am heutigen Samstag (2. Mai 2026) im TV schauen sollt? Erfahrt es in den TAG24-TV-Tipps.

Von Saskia Hotek

Deutschland – Die Sonne scheint am heutigen Samstag mal wieder so richtig. Wer keinen Sonnenbrand riskieren will oder einfach mal eine Pause vom grellen Licht braucht, kann sich entspannt zurückziehen. Von der Couch aus habt Ihr beste Sicht auf den Fernseher, wo ein unterhaltsames Programm läuft. Was die Highlights sind, erfahrt Ihr in unseren TV-Tipps.

Pflichttermin

Rainer Wenger (Jürgen Vogel, 58) beginnt mit seinen Schülern ein gefährliches Experiment. © RTL2

Weil sich seine Schüler nicht vorstellen können, wie schnell eine Autokratie entsteht, wagt Rainer Wenger (Jürgen Vogel, 58) mit seiner Klasse in Die Welle (2008) ein Sozialexperiment. Was anfangs noch wie ein Spiel wirkt, entwickelt schnell eine negative Eigendynamik und verlässt das Klassenzimmer. Dieser Film ist als Warnung zu verstehen. Er ist aktueller denn je. 20.15 Uhr, RTLZWEI

Geheimtipp

Guido Maria Kretschmer (60) bewertet bei "Shopping Queen" die Outfits fast so streng wie Miranda Priestly (Meryl Streep, 76) in "Der Teufel trägt Prada". © RTL/20th Century Studios/Ad Alliance

Was wäre der Samstag ohne Shopping Queen? Kein perfekter! Die Folgen, die ich unter der Woche verpasst habe, hole ich nun nach. Das Motto "Der Teufel trägt … Style dich für ein Covershooting der Runway" macht Lust auf den nächsten Kinobesuch. Denn seit Donnerstag läuft passenderweise "Der Teufel trägt Prada 2" mit Meryl Streep (76) als anspruchsvolle Chefredakteurin des Modemagazins "Runway", Miranda Priestly, auf der großen Leinwand. ab 11.50 Uhr, VOX

Bloß nicht!

Snooker kann nicht jeden Sport-Fan überzeugen. © IMAGO/VCG

Ich weiß, dass eine Kollegin aus dem Büro nun sehr unzufrieden mit den folgenden Zeilen sein wird. Sie ist ein aufmerksamer Snooker-Fan und wird auf keinen Fall die Weltmeisterschaft verpassen. Ich hingegen kann dem Kneipensport nichts abgewinnen. Auch wenn ich vor den Fähigkeiten der weltbesten Spieler den Hut ziehe, langweilt mich dieser Sport einfach. 11 Uhr, Eurosport

Streaming

Jeannine Michaelsen (44, M.) spielt die Moderatorin der fiktiven Dating-Show "Toxic Attraction". © RTL/Zeitsprung/Antonis Farmakas