Bitteres Drama: Hinter jedem großen Mann steht eine starke Frau

TAG24 wirft einen Blick auf das TV-Programm für Samstag, den 14. März.

Von Lena Plischke

Dresden - Ganz so herrlich frühlingshaft wie in den vergangenen Tagen wird es am Wochenende nicht. Wer dem Frühlings-Tief mit TV-Konsum entgegenwirken möchte, findet hier ein paar Anregungen, was im Fernsehen läuft.

Pflichttermin

Hinter jedem großen Mann steht eine Frau, die ihm eigentlich zum Nobelpreis verhilft. Genau darum geht es in Die Frau des Nobelpreisträgers (2019). Glenn Close spielt Joan, die jahrzehntelang ihren Mann unterstützt, bis eine Reise nach Stockholm alles ins Wanken bringt. Ein kluges, bitteres Drama über Ehe, Ego und die Frage, wem Ruhm eigentlich wirklich gehört. Stark gespielt und absolut sehenswert. 18.45 Uhr, One

Glenn Close (78) spielt Joan, die Frau, die ihren Mann jahrzehntelang auf dem Weg zum Nobelpreisträger unterstützt. © Embankment Films

Geheimtipp

Der Vesuv brodelt, die Menschen feiern noch und wir wissen längst, dass es gleich vorbei ist. Pompeji, Geschichte einer Katastrophe (2024) rekonstruiert eindrucksvoll die letzten Stunden der römischen Stadt. Archäologen, Animationen und Augenzeugenberichte aus der Antike zeigen, wie plötzlich der Alltag in eine der berühmtesten Tragödien der Geschichte kippte. Spannend, klug erzählt und erstaunlich bewegend. ab 14.35 Uhr, arte

In "Pompeji, Geschichte einer Katastrophe" werden die Stunden vorm Ausbruch des Vulkans skizziert. © Lion Television/Arte

Bloß nicht!

Stefan Raab war einst der König des deutschen Showfernsehens. Doch seit seinem RTL-Comeback wirkt es, als teste er einfach jede Woche eine neue Idee. Kaum ist eine Sendung gestartet, ist sie schon wieder verschwunden. Wer weiß wie wann was war? - Die Show der Generationen ist nun der nächste Versuch, an alte Erfolge anzuknüpfen. Ehrlich gesagt: Ich komme gar nicht mehr hinterher und einschalten möchte ich hier auch nicht. 20.15 Uhr, RTL

Barbara Schöneberger (52) und Stefan Raab (59) als Moderatoren. Ein Duo, das man mögen muss, um die neue Show mit den vielen "W" einzuschalten. © RTL / Raab Entertainment / Willi Weber

Streaming

"When They See Us" erzählt eine wahre und sehenswerte Geschichte über Jugendliche. Es geht um Rassismus und Justizversagen. © Atsushi Nishijima/Netflix