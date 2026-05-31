Ob gewollte Provokation oder nicht: Diese Show ist einfach nur peinlich
Deutschland - Eine bunte Mischung wartet heute am Sonntag auf Euch, wenn Ihr den Fernseher anschaltet. In diesen TV-Tipps findet Ihr meine Favoriten, bei denen sich das Zuschauen lohnt.
Pflichttermin
Die gute, alte DDR am Leben halten: Das versucht Alex (Daniel Brühl, heute 47) in der preisgekrönten Tragikkomödie Good Bye, Lenin! (2003), um seine Mutter (Katrin Sass, 69) vor jeglicher Aufregung zu schützen. Sie ist nach dem Mauerfall aus dem Koma erwacht und weiß nicht, dass es die DDR nicht mehr gibt. Da wird ihr Sohn kreativ, um den Schein des Sozialismus zu wahren.
21.45 Uhr, 3sat
Geheimtipp
Ich bin ja selten ein Fan von Neuverfilmungen, aber hier mache ich eine Ausnahme. Timm Thaler oder das verkaufte Lachen (2017) ist eine zeitgemäße und wunderbare Adaption des Romans von James Krüss. Das liegt vor allem an Arved Friese (23) als Hauptdarsteller und Justus von Dohnányi (65) als böser Baron Lefuet sowie den zahlreichen exzellenten Nebendarstellern.
13 Uhr, KiKA
Bloß nicht!
Wie in jedem Jahr habe ich dem ZDF-Fernsehgarten eine Chance gegeben. Nach nicht einmal einer Minute habe ich mir nur gedacht: Das hat Andrea "Kiwi" Kiewel (60) nicht wirklich gesagt?! Ständig gibt die Moderatorin anzügliche Kommentare von sich (die keiner außer ihr lustig findet) und grapscht ihre Gäste an. Ob gewollte Provokation oder nicht – einfach nur peinlich!
12 Uhr, ZDF
Streaming
Bis 23.45 Uhr möchte ich nicht warten: Dann läuft World Cup – mit Tommi Schmitt (2026) im ZDF. Zum Glück gibt's die neue Doku schon vorab online. Der Podcaster begleitet unter anderem Nick Woltemade über eine ganze Saison. Schmitts Formate sind so authentisch, weil er durch und durch Fußball-Fan ist. So stellt der 37-Jährige genau die Fragen, die Fans wirklich interessieren.
ZDF-Streamingportal
Gute Unterhaltung beim Zuschauen wünscht TAG24!
Titelfoto: IMAGO/BOBO