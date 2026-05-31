31.05.2026 07:47 Ob gewollte Provokation oder nicht: Diese Show ist einfach nur peinlich

Was Ihr heute am Sonntag (31. Mai 2026) im TV nicht verpassen solltet und wo ihr wegschalten könnt, erfahrt Ihr in den TAG24-TV-Tipps.

Von Saskia Hotek

Deutschland - Eine bunte Mischung wartet heute am Sonntag auf Euch, wenn Ihr den Fernseher anschaltet. In diesen TV-Tipps findet Ihr meine Favoriten, bei denen sich das Zuschauen lohnt.

Pflichttermin

Alex (Daniel Brühl, damals 25) lässt die DDR wieder aufleben. © ZDF/Conny Klein/X-Filme/

Die gute, alte DDR am Leben halten: Das versucht Alex (Daniel Brühl, heute 47) in der preisgekrönten Tragikkomödie Good Bye, Lenin! (2003), um seine Mutter (Katrin Sass, 69) vor jeglicher Aufregung zu schützen. Sie ist nach dem Mauerfall aus dem Koma erwacht und weiß nicht, dass es die DDR nicht mehr gibt. Da wird ihr Sohn kreativ, um den Schein des Sozialismus zu wahren. 21.45 Uhr, 3sat

Geheimtipp

Timm Thaler (Arved Friese, heute 23, l.) versucht, sein Lächeln zurückzubekommen. © Constantin Film Verleih

Ich bin ja selten ein Fan von Neuverfilmungen, aber hier mache ich eine Ausnahme. Timm Thaler oder das verkaufte Lachen (2017) ist eine zeitgemäße und wunderbare Adaption des Romans von James Krüss. Das liegt vor allem an Arved Friese (23) als Hauptdarsteller und Justus von Dohnányi (65) als böser Baron Lefuet sowie den zahlreichen exzellenten Nebendarstellern. 13 Uhr, KiKA

Bloß nicht!

Andrea "Kiwi" Kiewel (60) lacht am meisten über ihre Witze. © IMAGO/BOBO

Wie in jedem Jahr habe ich dem ZDF-Fernsehgarten eine Chance gegeben. Nach nicht einmal einer Minute habe ich mir nur gedacht: Das hat Andrea "Kiwi" Kiewel (60) nicht wirklich gesagt?! Ständig gibt die Moderatorin anzügliche Kommentare von sich (die keiner außer ihr lustig findet) und grapscht ihre Gäste an. Ob gewollte Provokation oder nicht – einfach nur peinlich! 12 Uhr, ZDF

Streaming

Tommi Schmitt (37) hat passend zur Fußball-WM eine neue Dokumentation im ZDF. © ZDF/Fabio Rizzetto