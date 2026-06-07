07.06.2026 07:25 Intrigen, Kampf und Verrat: Allein für diesen Satz lohnt sich das Einschalten

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Vier Tipps für den TV-Sonntag. TAG24 wirft einen Blick auf das Fernsehprogramm für den 7. Juni 2026.

Von Lena Plischke

Dresden - Sogar Gott soll am siebten Tag nur geruht haben. Falls Ihr den letzten Tag der Woche entspannter angehen wollt, lest ein Buch, macht ein Nickerchen oder chillt vor dem Fernseher. Wir haben mal das TV-Programm vom Sonntag für Euch durchstöbert. Pflichttermin Mein Name ist Maximus Decimus Meridius! Allein für diesen Satz lohnt sich Gladiator (2000). Russell Crowe kämpft sich durch Intrigen, Verrat und die Arena, während Joaquin Phoenix einen der unsympathischsten Bösewichte der Filmgeschichte gibt. Großes Kino, große Gefühle und ein ganz großes Sandalen-Epos. 23.20 Uhr, ProSieben Russell Crowe und seine Paraderolle in "Gladiator" sind eine unbedingte Einschaltempfehlung. © picture-alliance / dpa Geheimtipp Wie verurteilt man Menschen für Verbrechen, die die Welt zuvor noch nie gesehen hat? Nürnberg 45 - Im Angesicht des Bösen (2025) erzählt von den Nürnberger Prozessen nach dem Zweiten Weltkrieg und den schwierigen Fragen dahinter. Kein leichter Stoff, aber ein kluger und wichtiger Film mit starker Wirkung. 23.45 Uhr, hr "Nürnberg 45" erzählt von den Nürnberger Prozessen und den Geschichten dahinter. © NDR/Márton Kállai Bloß nicht! Kaum läuft Julia Leischik sucht: Bitte melde dich, sitzt man plötzlich heulend auf der Couch und weiß nicht einmal, warum. Verschollene Verwandte, emotionale Wiedersehen und dramatische Musik im Dauereinsatz. Respekt vor der Arbeit - aber mein Sonntagabend braucht weniger Taschentücher und mehr Spaß. 18.55 Uhr, Sat.1 "Julia Leischik sucht" ... in der Regel verschollene Verwandte. Oft geht das tränenreich über die Bühne. © picture alliance/dpa/SAT.1 Streaming "Die Verurteilten" gilt noch immer zu Recht als einer der besten Filme aller Zeiten. © United Archives/Impress Ein Banker landet unschuldig im Gefängnis und freundet sich mit einem älteren Häftling an. Klingt unspektakulär, ist aber einer der besten Filme aller Zeiten. Die Verurteilten (1994) erzählt von Hoffnung, Freundschaft und Durchhaltewillen. Wer ihn noch nie gesehen hat, sollte das dringend ändern. Amazon Prime Viel Spaß beim Einschalten wünscht TAG24.

Titelfoto: picture-alliance / dpa