06.06.2026 07:15 Diese Blicke bringen jede Menge Spannung in Euren Samstag

TAG24 TV-Tipps zum Wochenende: Diese Blicke bringen jede Menge Spannung in Euren Samstag

Von Lena Plischke

Deutschland - Laut Wetterbericht wechseln sich an diesem Wochenende Sonne und Wolken ab. Die Chancen stehen also fifty-fifty, ob Ihr draußen Sonne oder eine Husche Regen erwischt. Unser Rat: bleibt lieber drinnen, macht es Euch gemütlich und befolgt unsere TV-Tipps für den Samstag.

Pflichttermin

"Das Boot" ist ein echter Kino-Klassiker. Mit dem Director’s Cut bekommt Ihr ein besonderes Schmankerl serviert. © picture-alliance / dpa

Wer bei Das Boot (1981) schon die Kinoversion beeindruckend fand, bekommt hier noch mehr von dem, was den Film so stark macht. Der Director’s Cut zeigt Wolfgang Petersens U-Boot-Klassiker näher an seiner ursprünglichen Vision: länger, intensiver und noch beklemmender. Enge Gänge, schwindende Hoffnung und eine Besatzung am Limit. Von diesem Meisterwerk kann man eigentlich gar nicht genug sehen. 20.15 Uhr, rbb

Geheimtipp

Neugierige Blicke versprechen Spannung. Unser Geheimtipp für den Samstag! © imago images/Mary Evans

Geheime Gesellschaften, magische Artefakte und ein Junge, der plötzlich mitten in einem großen Abenteuer landet: Mariah Mundi – Der Fluch des Midas (2013) fühlt sich an wie eine Mischung aus Indiana Jones und Jules Verne. Charmant, etwas verrückt und genau die Art von Film, die viel zu wenige Menschen kennen. 20.15 Uhr, Tele5

Bloß nicht

Ob Dr. Terry Dubrow (67, l.) und sein Kollege Dr. Paul Nassif (63) allen Beauty-Pfusch wieder hinbiegen können? © Joyn

Freiwillig Menschen dabei zuschauen, wie ihnen Lippen, Nasen und Stirnfalten korrigiert werden? Verpfuscht – Ein Fall für die Beauty Docs schafft es, gleichzeitig faszinierend und verstörend zu sein. Nach drei Minuten googelt man eigene Schönheitsfehler. Nach zehn Minuten hält man sicherheitshalber den Spiegel fern. 23 Uhr, sixx

Streaming

Rebecca Ferguson (42) ist eines der Gesichter in der Serie "Silo". © Apple TV