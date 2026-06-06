Diese Blicke bringen jede Menge Spannung in Euren Samstag
Deutschland - Laut Wetterbericht wechseln sich an diesem Wochenende Sonne und Wolken ab. Die Chancen stehen also fifty-fifty, ob Ihr draußen Sonne oder eine Husche Regen erwischt. Unser Rat: bleibt lieber drinnen, macht es Euch gemütlich und befolgt unsere TV-Tipps für den Samstag.
Pflichttermin
Wer bei Das Boot (1981) schon die Kinoversion beeindruckend fand, bekommt hier noch mehr von dem, was den Film so stark macht. Der Director’s Cut zeigt Wolfgang Petersens U-Boot-Klassiker näher an seiner ursprünglichen Vision: länger, intensiver und noch beklemmender. Enge Gänge, schwindende Hoffnung und eine Besatzung am Limit. Von diesem Meisterwerk kann man eigentlich gar nicht genug sehen.
20.15 Uhr, rbb
Geheimtipp
Geheime Gesellschaften, magische Artefakte und ein Junge, der plötzlich mitten in einem großen Abenteuer landet: Mariah Mundi – Der Fluch des Midas (2013) fühlt sich an wie eine Mischung aus Indiana Jones und Jules Verne. Charmant, etwas verrückt und genau die Art von Film, die viel zu wenige Menschen kennen.
20.15 Uhr, Tele5
Bloß nicht
Freiwillig Menschen dabei zuschauen, wie ihnen Lippen, Nasen und Stirnfalten korrigiert werden? Verpfuscht – Ein Fall für die Beauty Docs schafft es, gleichzeitig faszinierend und verstörend zu sein. Nach drei Minuten googelt man eigene Schönheitsfehler. Nach zehn Minuten hält man sicherheitshalber den Spiegel fern.
23 Uhr, sixx
Streaming
Tausende Menschen leben in einem riesigen Bunker unter der Erde und niemand weiß mehr so genau warum. Silo (2023) macht aus diesem Rätsel eine unglaublich spannende Serie voller Geheimnisse, Verschwörungen und Fragen. Wer nur eine Folge schauen will, hat die Rechnung ohne die Bewohner gemacht.
Apple TV
TAG24 wünscht viel Vergnügen mit der kleinen TV-Auswahl.
Titelfoto: Montage: picture-alliance / dpa, imago images/Mary Evans, Apple TV