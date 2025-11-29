Das Klischee Weihnachten: Ein Film für hoffnungslose Romantiker

TAG24 hat vier TV-Tipps für Samstag, den 29. November, herausgesucht. Harry Potter, die Netflix-Serie Stranger Things.

Deutschland - Zum ersten Adventswochenende geben sich auch die Planer des TV-Programms größte Mühe, Euch in Weihnachtsstimmung zu versetzen. Überzeugt Euch davon in unseren TV-Tipps.

Pflichttermin

Harry Potter und der Halbblutprinz (2009) gehört für mich in das winterliche Fernsehprogramm wie die Rosinen in den Stollen. Seit Wochen strahlt SAT.1 die sagenumwobene Reihe rund um den "Jungen, der überlebte" aus und zeigt damit auch nach vielen Jahren: Das ist nicht nur für eingefleischte Potterheads Pflichtprogramm, sondern auch für den Muggel von nebenan! 20.15 Uhr, SAT.1

Geheimtipp

Ada ist stumm - und Das Piano (1993) ihre Stimme. Mit jeder Note drückt sie aus, was sie mit Worten nicht sagen kann, während sie im viktorianischen Neuseeland gegen Unterdrückung kämpft. Regisseurin Jane Campion entfacht dabei Sehnsüchte und verbotene Leidenschaft in einem Drama, das unter die Haut geht. 23.30 Uhr, rbb

Bloß nicht!

Schon viel zu lange laufen auf RTL halbgare Weihnachtsfilme. Da ist Viel Lärm um Weihnachten (2021) keine Ausnahme. Die hübsche, reiche Haley Llyod, die sich für wohltätige Zwecke einsetzt? Ausgerechnet sie lernt den wahnsinnig gutaussehenden Claud Miller kennen und lieben, der auch noch hoffnungsloser Romantiker ist! Das ist sogar mir zu viel Kitsch und Klischee! 9.10 Uhr, RTL

Streaming

