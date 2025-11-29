Das Klischee Weihnachten: Ein Film für hoffnungslose Romantiker
Deutschland - Zum ersten Adventswochenende geben sich auch die Planer des TV-Programms größte Mühe, Euch in Weihnachtsstimmung zu versetzen. Überzeugt Euch davon in unseren TV-Tipps.
Pflichttermin
Harry Potter und der Halbblutprinz (2009) gehört für mich in das winterliche Fernsehprogramm wie die Rosinen in den Stollen. Seit Wochen strahlt SAT.1 die sagenumwobene Reihe rund um den "Jungen, der überlebte" aus und zeigt damit auch nach vielen Jahren: Das ist nicht nur für eingefleischte Potterheads Pflichtprogramm, sondern auch für den Muggel von nebenan!
20.15 Uhr, SAT.1
Geheimtipp
Ada ist stumm - und Das Piano (1993) ihre Stimme. Mit jeder Note drückt sie aus, was sie mit Worten nicht sagen kann, während sie im viktorianischen Neuseeland gegen Unterdrückung kämpft. Regisseurin Jane Campion entfacht dabei Sehnsüchte und verbotene Leidenschaft in einem Drama, das unter die Haut geht.
23.30 Uhr, rbb
Bloß nicht!
Schon viel zu lange laufen auf RTL halbgare Weihnachtsfilme. Da ist Viel Lärm um Weihnachten (2021) keine Ausnahme. Die hübsche, reiche Haley Llyod, die sich für wohltätige Zwecke einsetzt? Ausgerechnet sie lernt den wahnsinnig gutaussehenden Claud Miller kennen und lieben, der auch noch hoffnungsloser Romantiker ist! Das ist sogar mir zu viel Kitsch und Klischee!
9.10 Uhr, RTL
Streaming
Mit Stranger Things haben die Duffer-Brüder eine Serie erschaffen, die vor 80er-Jahre-Flair nur so strotzt. Mike, seine Freunde und das übernatürliche Mädchen Eleven sind düsteren Geheimnissen auf der Spur - Spannung pur! Seit Donnerstag kann man den ersten Teil des Finales schauen, auf den ich mich sofort mit einem lachenden und weinenden Auge gestürzt habe.
Netflix
Viel Spaß beim Einschalten.
