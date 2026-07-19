Das WM-Finale ist klar: Aber was gibt es heute eigentlich noch im TV zu sehen?
Dresden - Nein, bei diesen TV-Tipps zum Sonntag kann man nicht lange drumherum reden. Natürlich ist das WM-Finale mit dabei. Die anderen Tipps sind da weniger offensichtlich.
Pflichttermin
Heute gibt es nur eins - das WM-Finale. Spanien gegen Argentinien. Das Fußball-Schach der Spanier dürfte favorisiert sein, doch wollen die Argentinier um Lionel Messi den Titel unbedingt verteidigen, denn sie sind amtierender Weltmeister. Ich drücke den Spaniern die Daumen.
21 Uhr, Vorberichte ab 19.30 Uhr, ZDF
Geheimtipp
Wem Fußball nichts bedeutet, kann einen Klassiker genießen. "Saturday Night Fever" von John Badham war 1977 der entscheidende Film der Disco-Ära. John Travolta tanzte zur Musik der Bee Gees. Wer dann nicht genug hat: Anschließend folgt die Bee-Gees-Doku "How Can You Mend a Broken Heart".
20.15, 22.10 Uhr, Arte
Bloß nicht!
Dreimal "Eis am Stiel" - der erste Teil der Teenie-Klamotte aus Israel (1978) ist gelungen, die Teile zwei "Feste Freundin" (1979) und drei "Liebeleien" (1981) sind nur noch albern und doof. Die drei Teile laufen heute Abend hintereinander weg. Wir empfehlen, nach Teil eins aus- oder umzuschalten.
20.15, 22.05, 23.50 Uhr, RTL Zwei
Streaming
Gerade noch im Kino, nun im Streaming. Im Science-Fiction-Abenteuer "Der Astronaut - Project Hail Mary" muss Ryan Gosling allein im Weltraum mit einem Außerirdischen die bedrohte Erde retten. Seine Chefin auf Erden ist Sandra Hüller. Dramatisch, anrührend, bildgewaltig.
Amazon Prime
Titelfoto: Bildmontage: dpa/Sony Pictures, Christian Charisius/dpa