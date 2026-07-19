19.07.2026 08:00 Das WM-Finale ist klar: Aber was gibt es heute eigentlich noch im TV zu sehen?

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Nein, bei diesen TV-Tipps zum Sonntag kann man nicht lange drumherum reden ...

Von Guido Glaner

Dresden - Nein, bei diesen TV-Tipps zum Sonntag kann man nicht lange drumherum reden. Natürlich ist das WM-Finale mit dabei. Die anderen Tipps sind da weniger offensichtlich. Pflichttermin Mit dem Zweiten sieht man heute wirklich besser. Denn die ARD überträgt das Finale nicht, sondern das ZDF. © Christian Charisius/dpa Heute gibt es nur eins - das WM-Finale. Spanien gegen Argentinien. Das Fußball-Schach der Spanier dürfte favorisiert sein, doch wollen die Argentinier um Lionel Messi den Titel unbedingt verteidigen, denn sie sind amtierender Weltmeister. Ich drücke den Spaniern die Daumen. 21 Uhr, Vorberichte ab 19.30 Uhr, ZDF Geheimtipp John Travolta tanzt in "Saturday Night Fever" wie kein Zweiter. © IMAGO/Mary Evans Wem Fußball nichts bedeutet, kann einen Klassiker genießen. "Saturday Night Fever" von John Badham war 1977 der entscheidende Film der Disco-Ära. John Travolta tanzte zur Musik der Bee Gees. Wer dann nicht genug hat: Anschließend folgt die Bee-Gees-Doku "How Can You Mend a Broken Heart". 20.15, 22.10 Uhr, Arte Bloß nicht! Teil 1 ist gut. Ab Teil 2: nichts wie weg! © Imago/United Archives Dreimal "Eis am Stiel" - der erste Teil der Teenie-Klamotte aus Israel (1978) ist gelungen, die Teile zwei "Feste Freundin" (1979) und drei "Liebeleien" (1981) sind nur noch albern und doof. Die drei Teile laufen heute Abend hintereinander weg. Wir empfehlen, nach Teil eins aus- oder umzuschalten. 20.15, 22.05, 23.50 Uhr, RTL Zwei Streaming Der Astronaut - Project Hail Mary: Ryan Gosling hat damit in 2026 einen Kinohit gelandet. © dpa/Sony Pictures Gerade noch im Kino, nun im Streaming. Im Science-Fiction-Abenteuer "Der Astronaut - Project Hail Mary" muss Ryan Gosling allein im Weltraum mit einem Außerirdischen die bedrohte Erde retten. Seine Chefin auf Erden ist Sandra Hüller. Dramatisch, anrührend, bildgewaltig. Amazon Prime

Titelfoto: Bildmontage: dpa/Sony Pictures, Christian Charisius/dpa