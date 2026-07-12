12.07.2026 09:17 Frauen-Power ohne Ende: Dieses Duo solltet Ihr Euch nicht entgehen lassen

Der Sommer kann sich wieder sehen lassen und trotzdem hat sonntags nicht jeder Lust darauf rauszugehen. Wenn Ihr dazugehört, schaut doch mal in unsere TV-Tipps.

Von Emelie Herrmann

Deutschland - Der Sommer kann sich wieder sehen lassen! Wem es draußen am Sonntag zu warm wird, der kann sich versuchen, vor der Glotze abzukühlen. Schaut doch einfach mal in unsere TV-Tipps.

Pflichttermin

Tom Cruise in seiner Paraderolle als Maverick in "Top Gun". © Paramount Pictures

Mehr als 30 Jahre nach dem Kultfilm kehrt Pete "Maverick" Mitchell zurück ins Cockpit. In der Fortsetzung Top Gun: Maverick (2022) wird er dazu verdonnert, junge Piloten auszubilden und auf eine heikle Mission vorzubereiten. Tom Cruise performt mal wieder in Höchstform und sorgt bei mir mit atemberaubenden Flugszenen für Gänsehaut-Feeling. 20.15 Uhr, Sat.1

Geheimtipp

Das abendliche Fernsehprogramm strotzt nur so vor gelungenen Fortsetzungen: In Nur noch ein kleiner Gefallen (2025) treffen Stephanie (Anna Kendrick) und Emily (Blake Lively) auf Capri erneut aufeinander, wo Emily einen reichen Geschäftsmann heiratet. Überschattet werden die Feierlichkeiten von einem Mord. Das ungleiche Frauen-Duo sorgt in dem Thriller für jede Menge Intrigen und schwarzen Humor. 20.15 Uhr, Pro Sieben

In "Nur noch ein kleiner Gefallen" machen Stephanie und Emily sich und anderen auf humorvolle Weise das Leben schwer. © Amazon Content Services LLC

Bloß nicht!

Die ZDF-Frühling-Reihe mag ihre treuen Fans haben, aber ich gehöre definitiv nicht dazu. Schon der Titel der Folge Frühling: Ein Zebra im Gepäck animiert mich, gar nicht erst einzuschalten. Wer die Serie mit Simone Thomalla in der Hauptrolle liebt, wird trotzdem hängenbleiben, aber ich finde deutlich bessere Unterhaltung zum Sonntagabend. 20.15 Uhr, ZDF

Nur was für Fans: die Frühling-Reihe im ZDF. © ZDF/Hendrik Heiden

Streaming

Palina Rojinski ist in der Serie "My Ex" zu sehen. © ZDF