Frauen-Power ohne Ende: Dieses Duo solltet Ihr Euch nicht entgehen lassen
Deutschland - Der Sommer kann sich wieder sehen lassen! Wem es draußen am Sonntag zu warm wird, der kann sich versuchen, vor der Glotze abzukühlen. Schaut doch einfach mal in unsere TV-Tipps.
Pflichttermin
Mehr als 30 Jahre nach dem Kultfilm kehrt Pete "Maverick" Mitchell zurück ins Cockpit. In der Fortsetzung Top Gun: Maverick (2022) wird er dazu verdonnert, junge Piloten auszubilden und auf eine heikle Mission vorzubereiten. Tom Cruise performt mal wieder in Höchstform und sorgt bei mir mit atemberaubenden Flugszenen für Gänsehaut-Feeling.
20.15 Uhr, Sat.1
Geheimtipp
Das abendliche Fernsehprogramm strotzt nur so vor gelungenen Fortsetzungen: In Nur noch ein kleiner Gefallen (2025) treffen Stephanie (Anna Kendrick) und Emily (Blake Lively) auf Capri erneut aufeinander, wo Emily einen reichen Geschäftsmann heiratet. Überschattet werden die Feierlichkeiten von einem Mord. Das ungleiche Frauen-Duo sorgt in dem Thriller für jede Menge Intrigen und schwarzen Humor.
20.15 Uhr, Pro Sieben
Bloß nicht!
Die ZDF-Frühling-Reihe mag ihre treuen Fans haben, aber ich gehöre definitiv nicht dazu. Schon der Titel der Folge Frühling: Ein Zebra im Gepäck animiert mich, gar nicht erst einzuschalten. Wer die Serie mit Simone Thomalla in der Hauptrolle liebt, wird trotzdem hängenbleiben, aber ich finde deutlich bessere Unterhaltung zum Sonntagabend.
20.15 Uhr, ZDF
Streaming
Was passiert, wenn all deine Ex-Freunde plötzlich wieder in deinem Leben auftauchen? Genau mit dieser Frage muss sich Ivy (Palina Rojinski) in der ZDF-Serie My Ex (2026) herumschlagen. Nach einer Trennung erfährt sie von einem Orakel, dass ihre große Liebe in der Vergangenheit liegt. Um herauszufinden, wer ihr Seelenverwandter ist, datet sie über den Sommer erneut all ihre Ex-Freunde.
ZDF-Mediathek
Die TAG24-Redaktion wünscht viel Spaß am heutigen TV-Sonntag!
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