18.07.2026 09:21 Wer Deutschland am Wochenende bei der WM sehen will, sollte hier mal schauen

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Was es am Samstag im TV zu sehen gibt - und was man meiden sollte, erfahrt Ihr hier.

Von Guido Glaner

Dresden - Eigentlich ist Hochsommer. Aber nicht überall spielt das Wetter so mit, wie es sich viele wohl wünschen. Da ist doch zumindest auf den guten, alten Fernseher Verlass. Was es am Samstag im TV zu sehen gibt - und was man meiden sollte, erfahrt Ihr hier. Pflichttermin Leonard Lansink ist wieder als Wilsberg am Start. © ZDF/Thomas Kost Der Sommer ist die Zeit der vielen Wiederholungen im Fernsehen. Manche sieht man gerne, zum Beispiel die Fälle des kultigen Münsteraner Antiquars und Privatdetektivs "Wilsberg", gespielt von Leonard Lansink. Gleich zwei Folgen gibt es Samstagabend, "Ungebetene Gäste" und "Schmeckt nach Mord." 20.15, 22 Uhr, ZDF Geheimtipp Penelope Cruz zückt in "Volver - Zurückkehren" ein Messer. © dpa/Tobis "Volver - Zurückkehren" ist der wohl schönste Film von Spaniens Regiestar Pedro Almodóvar. Ein wunderbarer Frauenfilm zwischen Alltag und magischem Realismus, in dem ein sexbesessener Stiefvater sein Leben verliert und eine verstorbene Mutter aus dem Grabe aufersteht. Dieser Film ist ein Genuss. 14.10 Uhr, Arte Bloß nicht! Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas. © ProSieben/Benedikt Müller Früher überzog Thomas Gottschalk mit "Wetten, dass ..?" regelmäßig die Sendezeit, inzwischen - wie Samstagabend - werden Spielshows wie "Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas" von vornherein auf vier Stunden terminiert. Ein überzogenes, langatmiges Format - ohne mich. 20.15, ProSieben Streaming "WM 1994 - Elf Helden, ein Albtraum" geht dahin, wo es wehtut. © NDR/ARD Sonntag ist WM-Finale - ohne Deutschland. 1994, auch jene WM in den USA, schied Deutschland mit dem damaligen Trainer Berti Vogts früh aus. Eine WM, die aus deutscher Sicht mit Skandalen behaftet war. Die ausgezeichnete TV-Doku "WM 1994 - Elf Helden, ein Albtraum" legt den Finger in die Wunde. ARD Mediathek

Titelfoto: NDR/ARD