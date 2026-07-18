Wer Deutschland am Wochenende bei der WM sehen will, sollte hier mal schauen
Dresden - Eigentlich ist Hochsommer. Aber nicht überall spielt das Wetter so mit, wie es sich viele wohl wünschen. Da ist doch zumindest auf den guten, alten Fernseher Verlass. Was es am Samstag im TV zu sehen gibt - und was man meiden sollte, erfahrt Ihr hier.
Pflichttermin
Der Sommer ist die Zeit der vielen Wiederholungen im Fernsehen. Manche sieht man gerne, zum Beispiel die Fälle des kultigen Münsteraner Antiquars und Privatdetektivs "Wilsberg", gespielt von Leonard Lansink. Gleich zwei Folgen gibt es Samstagabend, "Ungebetene Gäste" und "Schmeckt nach Mord."
20.15, 22 Uhr, ZDF
Geheimtipp
"Volver - Zurückkehren" ist der wohl schönste Film von Spaniens Regiestar Pedro Almodóvar. Ein wunderbarer Frauenfilm zwischen Alltag und magischem Realismus, in dem ein sexbesessener Stiefvater sein Leben verliert und eine verstorbene Mutter aus dem Grabe aufersteht. Dieser Film ist ein Genuss.
14.10 Uhr, Arte
Bloß nicht!
Früher überzog Thomas Gottschalk mit "Wetten, dass ..?" regelmäßig die Sendezeit, inzwischen - wie Samstagabend - werden Spielshows wie "Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas" von vornherein auf vier Stunden terminiert. Ein überzogenes, langatmiges Format - ohne mich.
20.15, ProSieben
Streaming
Sonntag ist WM-Finale - ohne Deutschland. 1994, auch jene WM in den USA, schied Deutschland mit dem damaligen Trainer Berti Vogts früh aus. Eine WM, die aus deutscher Sicht mit Skandalen behaftet war. Die ausgezeichnete TV-Doku "WM 1994 - Elf Helden, ein Albtraum" legt den Finger in die Wunde.
ARD Mediathek
Titelfoto: NDR/ARD