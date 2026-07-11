Diesen Film dürft Ihr auf keinen Fall verpassen
Samstag vor dem TV? Das geht - und wir haben uns das Programm schon mal angeschaut.
Pflichttermin
In Bombshell - Das Ende des Schweigens (2019) wagen es drei Moderatorinnen, gegen ihren mächtigen Chef, den Leiter des Senders Fox News, wegen sexueller Belästigung vorzugehen.
Der Streifen ist mitreißend und dazu aktueller denn je. Wen das noch nicht überzeugt, sollte spätestens wegen der hochkarätigen Besetzung - Nicole Kidman (59), Charlize Theron (50) und Margot Robbie (36) - einschalten.
23.30 Uhr, ZDF
Geheimtipp
Wer verspürt bei Songs wie "Mamma Mia" oder "Waterloo" nicht sofort das Bedürfnis, das Tanzbein zu schwingen? Mit ihren weltweit bekannten Hits begeistern ABBA noch immer Millionen Menschen - und mich natürlich auch.
Klar, dass ich mir die Doku ABBA - Die ganze Geschichte (2024), die den Weg vom legendären ESC-Sieg bis hin zu ihrem Mega-Erfolg festhält, reinziehe.
21.45 Uhr, WDR
Bloß nicht!
In Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern? wird der Alltag von Menschen beleuchtet, die am Existenzminimum leben.
Während die einen trotz harter Arbeit kaum um die Runden kommen, ruhen sich die anderen auf der Unterstützung des Staates aus - klar, dass das Format polarisiert. Für mich definitiv nichts, was ich mir zum Samstagabend ansehen muss.
20.15 Uhr, RTL ZWEI
Streaming
Das Buch 22 Bahnen (2025) von Caroline Wahl (31) hat mich sofort abgeholt, auch deutschlandweit ging der Bestseller durch die Decke. Inzwischen wurde der Roman verfilmt und steht der Buchvorlage in nichts nach.
Die Geschichte von Tilda, die versucht, ihr Leben zwischen Studium, ihrer alkoholkranken Mutter und der Verantwortung für ihre kleine Schwester zu balancieren, trifft einen mitten ins Herz.
Netflix
Titelfoto: Constantin Film Verleih