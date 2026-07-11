11.07.2026 07:33 Diesen Film dürft Ihr auf keinen Fall verpassen

Wir haben die TV-Tipps für den Samstag herausgesucht.

Von Emelie Herrmann

Samstag vor dem TV? Das geht - und wir haben uns das Programm schon mal angeschaut.

Pflichttermin

Bombshell - Das Ende des Schweigens © ZDF / Hilary B Gayle

In Bombshell - Das Ende des Schweigens (2019) wagen es drei Moderatorinnen, gegen ihren mächtigen Chef, den Leiter des Senders Fox News, wegen sexueller Belästigung vorzugehen. Der Streifen ist mitreißend und dazu aktueller denn je. Wen das noch nicht überzeugt, sollte spätestens wegen der hochkarätigen Besetzung - Nicole Kidman (59), Charlize Theron (50) und Margot Robbie (36) - einschalten. 23.30 Uhr, ZDF

Geheimtipp

ABBA - Die ganze Geschichte © WDR Kommunikation/Redaktion Bild

Wer verspürt bei Songs wie "Mamma Mia" oder "Waterloo" nicht sofort das Bedürfnis, das Tanzbein zu schwingen? Mit ihren weltweit bekannten Hits begeistern ABBA noch immer Millionen Menschen - und mich natürlich auch. Klar, dass ich mir die Doku ABBA - Die ganze Geschichte (2024), die den Weg vom legendären ESC-Sieg bis hin zu ihrem Mega-Erfolg festhält, reinziehe. 21.45 Uhr, WDR

Bloß nicht!

Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern? © RTLZWEI, Good Times Fernsehprodu

In Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern? wird der Alltag von Menschen beleuchtet, die am Existenzminimum leben. Während die einen trotz harter Arbeit kaum um die Runden kommen, ruhen sich die anderen auf der Unterstützung des Staates aus - klar, dass das Format polarisiert. Für mich definitiv nichts, was ich mir zum Samstagabend ansehen muss. 20.15 Uhr, RTL ZWEI

Streaming

22 Bahnen © Constantin Film Verleih