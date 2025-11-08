Der einzige Zeuge sorgt für Spannung auf der Couch
Deutschland - Am Samstag ist beste Unterhaltung garantiert: Das TV-Programm bietet eine bunte Mischung aus Spannung, Emotion und Abenteuer. In den TV-Tipps haben wir die Highlights für Euch zusammengestellt.
Pflichttermin
In Tintenherz liest Brendan Fraser Figuren aus Büchern heraus und hinein in die Realität. Bösewichte, Feen, Magie, alles wird plötzlich greifbar. Und Fraser spielt das mit so viel Herz, Ernsthaftigkeit und Wärme, dass man sich sofort fragt, warum Hollywood diesen Mann jemals unterschätzt hat. Ein Fantasy-Abenteuer mit Seele.
20.15 Uhr, Tele5
Geheimtipp
Der einzige Zeuge zeigt Harrison Ford in einer seiner besten 80er-Rollen. Keine Effekte, keine Dauer-Action – dafür Spannung, Amisch-Dorf-Stille und echte Kino-Klasse. Ein Film, bei dem Schweigen mehr knallt als Explosionen.
14.05 Uhr, Arte
Bloß nicht!
Ich LIEBE How I Met Your Mother. Ich kann Barney-Zitate im Schlaf. ABER: How I Met Your Father ist einfach … mä. Da ist weder der Charme, noch der Witz, noch diese Chemie, die HIMYM zum Kult gemacht hat. Es fühlt sich an wie ein billiger Nachbau aus der Ramschkiste. Das sollte sich niemand am Samstagmorgen antun.
8.15 Uhr, Pro7
Streaming
Matlock (2024) ist ein Reboot des 80er-Kultklassikers: Eine ältere, unterschätzte Anwältin trickst in einer schicken Kanzlei alle aus, die sie für harmlos halten und entlarvt Täter mit Charme, Wissen und "Ich bin nur die ältere Dame"-Masche. Kathy Bates ist darin so gut, dass man fast Standing Ovations geben will.
WOW
