Der einzige Zeuge sorgt für Spannung auf der Couch

Der Samstag bietet beste Unterhaltung - in unseren TV-Tipps haben wir die Highlights für euch zusammengestellt.

Von Lena Plischke

Deutschland - Am Samstag ist beste Unterhaltung garantiert: Das TV-Programm bietet eine bunte Mischung aus Spannung, Emotion und Abenteuer. In den TV-Tipps haben wir die Highlights für Euch zusammengestellt.

Pflichttermin

Am Samstag läuft Tintenherz im Fernsehen. © Warner

In Tintenherz liest Brendan Fraser Figuren aus Büchern heraus und hinein in die Realität. Bösewichte, Feen, Magie, alles wird plötzlich greifbar. Und Fraser spielt das mit so viel Herz, Ernsthaftigkeit und Wärme, dass man sich sofort fragt, warum Hollywood diesen Mann jemals unterschätzt hat. Ein Fantasy-Abenteuer mit Seele. 20.15 Uhr, Tele5

Geheimtipp

Der einzige Zeuge mit Harrison Ford sorgt für Spannung auf der Couch. © ARTE

Der einzige Zeuge zeigt Harrison Ford in einer seiner besten 80er-Rollen. Keine Effekte, keine Dauer-Action – dafür Spannung, Amisch-Dorf-Stille und echte Kino-Klasse. Ein Film, bei dem Schweigen mehr knallt als Explosionen. 14.05 Uhr, Arte

Bloß nicht!

Die Kultserie "How I Met Your Mother" begeisterte mit Charme und Witzen - der Nachfolger "How I Met Your Father" (Foto) konnte daran nicht anknüpfen. © 2022 Hulu, LLC

Ich LIEBE How I Met Your Mother. Ich kann Barney-Zitate im Schlaf. ABER: How I Met Your Father ist einfach … mä. Da ist weder der Charme, noch der Witz, noch diese Chemie, die HIMYM zum Kult gemacht hat. Es fühlt sich an wie ein billiger Nachbau aus der Ramschkiste. Das sollte sich niemand am Samstagmorgen antun. 8.15 Uhr, Pro7

Streaming

In Matlock führt eine unterschätzte Anwältin die Täter hinters Licht. © WOW