Legt Adam Sandler hier eine oscarreife Schauspiel-Leistung hin?
Deutschland - Genug von der Familie nach den Weihnachtsfeiertagen? Dann kommen hier meine TV-Tipps für den heutigen Samstag, um allein auf der Couch abzuschalten.
Pflichttermin
Kurz vorm Weihnachtsfest vor zwei Jahren brachte Disney seinen neuen Animationsfilm Wish heraus. Und was soll ich sagen? Der Konzern weiß, welche Zutaten es braucht, um zu unterhalten: heldenhafte Charaktere, ein Sound, der im Ohr bleibt und eine Botschaft, die ans Herz geht. Kurzum: Schalten Sie ein!
20.15 Uhr, Vox
Geheimtipp
Die Weihnachtszeit ist offensichtlich vorbei - Zeit, sich wieder alltäglichen Problemen zu widmen. Die Doku Orgasm-Gap - Was Frauen wollen dürfte trotz nächtlicher Stunde (oder gerade deswegen) beide Geschlechter gleichermaßen interessieren, denn eine Wissenschaftlerin liefert überraschende Antworten auf die Frage, warum Männer öfter kommen als Frauen.
3.45 Uhr, ZDF
Bloß nicht!
Jetzt beginnt wieder die Zeit der Jahresrückblicke. Und jedes Mal frage ich mich: Warum sich über zurückliegende Skandale aufregen oder über politische Entscheidungen, die längst getroffen sind? "Man muss die Vergangenheit hinter sich lassen", sagte einst ein Erdmännchen in "Der König der Löwen". Dem stimme ich zu und meide deswegen Shows wie 2025 - das Quiz.
20.15 Uhr, ARD
Streaming
Zwei Weltstars standen für Jay Kelly (2025) erstmals gemeinsam vor der Kamera: Adam Sandler und George Clooney. Während Letzterer gewohnt solide spielt, wird spekuliert, ob sein Filmpartner mit dieser Leistung seinen ersten Oscar gewinnt. Ich persönlich fand Sandler gut - so abseits der Comedy. Aber oscarreif? Wir werden es bald erfahren!
Netflix
Titelfoto: 2025 Netflix