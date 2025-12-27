Legt Adam Sandler hier eine oscarreife Schauspiel-Leistung hin?

TAG24 verrät Euch unsere TV-Tipps für Samstag, den 27. Dezember.

Von Nadine Steinmann

Deutschland - Genug von der Familie nach den Weihnachtsfeiertagen? Dann kommen hier meine TV-Tipps für den heutigen Samstag, um allein auf der Couch abzuschalten.

Pflichttermin

Der Animationsfilm "Wish" ist nicht nur etwas für Kinder. © RTL/2023 Disney Enterprises

Kurz vorm Weihnachtsfest vor zwei Jahren brachte Disney seinen neuen Animationsfilm Wish heraus. Und was soll ich sagen? Der Konzern weiß, welche Zutaten es braucht, um zu unterhalten: heldenhafte Charaktere, ein Sound, der im Ohr bleibt und eine Botschaft, die ans Herz geht. Kurzum: Schalten Sie ein! 20.15 Uhr, Vox

Geheimtipp

Zu später Stunde gibt eine Wissenschaftlerin Antworten über die Höhepunkte der Frau. © ZDF/Holger Pooten

Die Weihnachtszeit ist offensichtlich vorbei - Zeit, sich wieder alltäglichen Problemen zu widmen. Die Doku Orgasm-Gap - Was Frauen wollen dürfte trotz nächtlicher Stunde (oder gerade deswegen) beide Geschlechter gleichermaßen interessieren, denn eine Wissenschaftlerin liefert überraschende Antworten auf die Frage, warum Männer öfter kommen als Frauen. 3.45 Uhr, ZDF

Bloß nicht!

"2025 - das Quiz" schaut auf die diesjährigen Ereignisse zurück. © NDR

Jetzt beginnt wieder die Zeit der Jahresrückblicke. Und jedes Mal frage ich mich: Warum sich über zurückliegende Skandale aufregen oder über politische Entscheidungen, die längst getroffen sind? "Man muss die Vergangenheit hinter sich lassen", sagte einst ein Erdmännchen in "Der König der Löwen". Dem stimme ich zu und meide deswegen Shows wie 2025 - das Quiz. 20.15 Uhr, ARD

Streaming

Ist Adam Sandlers Darstellung in "Jay Kelly" sogar oscarreif? © 2025 Netflix