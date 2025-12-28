Tom Hanks sorgt für herzerwärmende Momente auf der Couch

Genug vom Weihnachtstrubel? TAG24 zeigt, was am Sonntag im Fernsehen läuft.

Von Nadine Steinmann

Deutschland - Genug vom Weihnachtstrubel? Dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um das Jahr entspannt ausklingen zu lassen. Ab auf die Couch, Füße hoch und Fernseher an - hier kommen meine TV-Tipps für den Sonntag.

Pflichttermin

Absolut berührt hat mich Ein Mann namens Otto (2022)! Tom Hanks spielt den griesgrämigen Otto, der sein Leben satthat, einfach nur grandios. Doch auch Mariana Treviño als herzliche und hartnäckige Marisol kann ihrem berühmten Filmpartner definitiv das Wasser reichen, übertrifft ihn teilweise sogar. Ein Schlagabtausch auf Augenhöhe! 20.15 Uhr, Sat.1

"Ein Mann namens Otto" kommt am Sonntag um 20.15 Uhr auf Sat.1. © 2022 CTMG/Niko Tavernise

Geheimtipp

Da die Ausstrahlung des 47. Internationalen Zirkusfestivals von Monte-Carlo mit meinem Pflichttermin kollidiert, empfehle ich Euch mal wach zu bleiben. Denn weit nach Mitternacht wird die Wiederholung ausgestrahlt. Doch was diese Künstler leisten, lässt selbst die müdesten Augen wieder groß werden und staunen! 1.20 Uhr, SWR

Das 47. Internationale Zirkusfestival von Monte-Carlo wird um 1.20 Uhr im SWR ausgestrahlt. © SWR/Frédéric Nebinger

Bloß nicht!

Zugegeben: Die Filmreihen rund um Der Herr der Ringe und "Harry Potter" sind Kult. Sie sind ein wahrer "Schatz", wie Gollum mit krächzender Stimme sagen würde. Und genau deswegen laufen sie auch wirklich ständig im Fernsehen. Mir ist das zu viel. Deswegen schaue ich lieber bei meinem Pflichttermin rein, der noch nicht unzählige Male im Free-TV lief. 20.15 Uhr, Kabel1

"Der Herr der Ringe" läuft zurzeit ständig im Fernsehen. © Metropolitan FilmExport

Streaming

Seit Samstag sind die Episoden fünf bis sieben der finalen Staffel von Stranger Things verfügbar. © Netflix