Tom Hanks sorgt für herzerwärmende Momente auf der Couch
Deutschland - Genug vom Weihnachtstrubel? Dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um das Jahr entspannt ausklingen zu lassen. Ab auf die Couch, Füße hoch und Fernseher an - hier kommen meine TV-Tipps für den Sonntag.
Pflichttermin
Absolut berührt hat mich Ein Mann namens Otto (2022)! Tom Hanks spielt den griesgrämigen Otto, der sein Leben satthat, einfach nur grandios. Doch auch Mariana Treviño als herzliche und hartnäckige Marisol kann ihrem berühmten Filmpartner definitiv das Wasser reichen, übertrifft ihn teilweise sogar. Ein Schlagabtausch auf Augenhöhe!
20.15 Uhr, Sat.1
Geheimtipp
Da die Ausstrahlung des 47. Internationalen Zirkusfestivals von Monte-Carlo mit meinem Pflichttermin kollidiert, empfehle ich Euch mal wach zu bleiben. Denn weit nach Mitternacht wird die Wiederholung ausgestrahlt. Doch was diese Künstler leisten, lässt selbst die müdesten Augen wieder groß werden und staunen!
1.20 Uhr, SWR
Bloß nicht!
Zugegeben: Die Filmreihen rund um Der Herr der Ringe und "Harry Potter" sind Kult. Sie sind ein wahrer "Schatz", wie Gollum mit krächzender Stimme sagen würde. Und genau deswegen laufen sie auch wirklich ständig im Fernsehen. Mir ist das zu viel. Deswegen schaue ich lieber bei meinem Pflichttermin rein, der noch nicht unzählige Male im Free-TV lief.
20.15 Uhr, Kabel1
Streaming
Irgendwie ist es grausam von Netflix, die Stranger-Things-Fans derart auf die Folter zu spannen. Aber auch ich werde natürlich beim Streaming-Riesen einschalten, denn seit Samstag sind die Episoden fünf bis sieben der finalen Staffel verfügbar. Ich bin gespannt, ob der einst schüchterne Will Byers nun doch noch zur Achillesferse von Vecna wird!
Netflix
Titelfoto: 2022 CTMG/Niko Tavernise