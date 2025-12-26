Weihnachten ohne Helene Fischer? Zum Glück nicht dieses Jahr

Am zweiten Weihnachtsfeiertag (26. Dezember) wollen sich die Fernsehsender mit ihren Programmen übertrumpfen. In den TAG24-TV-Tipps lest Ihr die Highlights.

Von Saskia Hotek

Deutschland - Falls bei Euch am zweiten Weihnachtsfeiertag auch etwas Ruhe einkehren soll, dann empfehle ich Euch einen Ausflug auf die gemütliche Couch. Damit es zu keinen Streitigkeiten über das Fernsehprogramm kommt, sind hier meine TV-Tipps.

Pflichttermin

Die Konzerte von Helene Fischer (41) sind ein Zuschauermagnet. © MDR/Universal Music/Sandra Lude

Weihnachten ohne Helene Fischer (41)? Undenkbar! Leider fällt in diesem Jahr ihre beliebte Weihnachtsshow aus. Doch mit Rausch Live - Die Arena-Tour bietet sich ein adäquater Ersatz an und ich kann in Erinnerungen schwelgen. Die Schlager-Queen setzt mit ihren Tourneen stets neue Maßstäbe. Kein anderer deutscher Künstler kann da mithalten. 20.15 Uhr, MDR

Geheimtipp

Indiana Jones (Harrison Ford, 83) geht noch einmal auf Abenteuerreise. © imago/Everett Collection

Wer die volle Dröhnung Indiana Jones (Harrison Ford, 83) möchte, sollte ab Mittag ProSieben schauen. Dort laufen alle fünf Filme des berühmten Archäologen hintereinander. Ich werde sicherlich auch einschalten, denn irgendein bisher unentdecktes Detail fällt mir sicherlich wieder auf. Highlight des Tages ist dann der neueste Teil "Indiana Jones und das Rad des Schicksals" (2023). ab 11.20 Uhr, ProSieben

Bloß nicht!

Formate wie "Der Blaulicht Report" sollten nicht jeden Tag im TV laufen. © RTL

Es vergeht kein Tag im Jahr, an dem Pseudo-Doku-Formate wie Der Blaulicht Report nicht im Fernsehen laufen. Kann man an den Weihnachtsfeiertagen nicht eine Ausnahme machen?! Von dem schlechten Schauspiel der Laiendarsteller wird mir echt übel. Um zu vermeiden, dass die Weihnachtsente wieder hochkommt, schalte ich lieber ganz schnell um. 15 Uhr, RTLup

Streaming

Johanne (Ida Elise Broch, 38) passieren mal wieder einige Missgeschicke. © Courtesy of Netflix