Weihnachten ohne Helene Fischer? Zum Glück nicht dieses Jahr
Deutschland - Falls bei Euch am zweiten Weihnachtsfeiertag auch etwas Ruhe einkehren soll, dann empfehle ich Euch einen Ausflug auf die gemütliche Couch. Damit es zu keinen Streitigkeiten über das Fernsehprogramm kommt, sind hier meine TV-Tipps.
Pflichttermin
Weihnachten ohne Helene Fischer (41)? Undenkbar! Leider fällt in diesem Jahr ihre beliebte Weihnachtsshow aus. Doch mit Rausch Live - Die Arena-Tour bietet sich ein adäquater Ersatz an und ich kann in Erinnerungen schwelgen. Die Schlager-Queen setzt mit ihren Tourneen stets neue Maßstäbe. Kein anderer deutscher Künstler kann da mithalten.
20.15 Uhr, MDR
Geheimtipp
Wer die volle Dröhnung Indiana Jones (Harrison Ford, 83) möchte, sollte ab Mittag ProSieben schauen. Dort laufen alle fünf Filme des berühmten Archäologen hintereinander. Ich werde sicherlich auch einschalten, denn irgendein bisher unentdecktes Detail fällt mir sicherlich wieder auf. Highlight des Tages ist dann der neueste Teil "Indiana Jones und das Rad des Schicksals" (2023).
ab 11.20 Uhr, ProSieben
Bloß nicht!
Es vergeht kein Tag im Jahr, an dem Pseudo-Doku-Formate wie Der Blaulicht Report nicht im Fernsehen laufen. Kann man an den Weihnachtsfeiertagen nicht eine Ausnahme machen?! Von dem schlechten Schauspiel der Laiendarsteller wird mir echt übel. Um zu vermeiden, dass die Weihnachtsente wieder hochkommt, schalte ich lieber ganz schnell um.
15 Uhr, RTLup
Streaming
Diese Fortsetzung kommt überraschend: Die ersten zwei Staffeln von Weihnachten zu Hause haben mich schon vollends begeistert. Dass nun noch weitere neue Folgen erschienen sind, freut mich daher umso mehr. Eigentlich hatte Johanne (Ida Elise Broch, 38) mit Jonas (Felix Sandman, 27) ihr Liebesglück gefunden. Doch nun ist sie wieder Single. Ich bin gespannt, welches Chaos sie im Dating-Leben erwartet.
Netflix
Ich wünsche gute Unterhaltung am zweiten Weihnachtsfeiertag!
Titelfoto: MDR/Universal Music/Sandra Lude