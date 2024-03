Die besten TV-Tipps für Deinen gelungenen Samstag!

Das Drama beleuchtet die Drogen-Thematik anhand von drei parallel verlaufenden Handlungssträngen, die alle eine andere Sichtweise ermöglichen © WDR

Die späten 90er- und frühen Nullerjahre waren so etwas wie die Blütezeit des Thriller-Genres. Unter all den erstklassigen Filmen ("Sieben", "Insider", "The Game", um nur einige zu nennen) sticht Steven Soderberghs oscar-prämiertes Drogen-Drama Traffic - Die Macht des Kartells (2000) hervor.

Das liegt nicht zuletzt an der bockstarken Besetzung mit Michael Douglas (79), Benicio del Tor (57), Don Cheadle (59).

23.50 Uhr, WDR