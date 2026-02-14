Dieser Klassiker ist kein Film, sondern ein Monument

Das Wochenende steht vor der Tür. Das heißt: Füße hochlegen, Snacks schnappen und ab vor den Fernseher. Der Samstag hat einiges zu bieten!

Von Lena Plischke

Pflichttermin

In dem 2019 veröffentlichten Film "Le Mans 66 - Gegen jede Chance" wird der Konkurrenzkampf zwischen Ford und Ferrari deutlich. © Twentieth Century Fox

Heute rast Le Mans 66 - Gegen jede Chance über die Bildschirme. Ford will Ferrari schlagen – koste es, was es wolle. Matt Damon (55) trifft auf Christian Bale (52): zwei starke Charaktere, viel Tempo, echtes Drama hinter den Kulissen. Ein packender Wettkampf über Ehrgeiz, Stolz und die Frage, wer Geschichte schreibt. 20.15 Uhr, SAT.1

Geheimtipp

Der TV-Klassiker kommt zurück - und er wird nie langweilig. © rbb/ARD Degeto

Der Pate II ist kein Film, er ist ein Monument. Macht, Familie, Verrat – episch erzählt, großartig gespielt. Al Pacino (85) in Bestform, jede Szene ein Zitat für die Ewigkeit. Wer wissen will, wie Kino aussieht, wenn es wirklich groß ist: einschalten und ehrfürchtig nicken. 22 Uhr, RBB

Bloß nicht!

Ob das so eine gute Idee ist? Ich weiß es nicht. © ARD Degeto/Romano Ruhnau

Pfarrer Braun: Ein verhexter Fall mag nett gemeint sein, aber ich bleibe dann doch lieber beim britischen Original mit trockenem Humor statt bayrischem Dialekt auf Dauerlautstärke. Ein Krimi braucht für mich mehr Feinsinn und weniger "Ja mei!". 6.50 Uhr, ONE

Streaming

Ob edle Kleider, Bälle oder teuflische Intrigen - die beliebte Netflix-Serie Bridgerton hat einiges zu bieten. © Netflix

Oh, werte Leserschaft – Bridgerton bleibt selbstverständlich die einzig standesgemäße Unterhaltung. Bis am 26.02. der zweite Teil der vierten Staffel erscheint, empfehle ich eine erneute Rückkehr zu Staffel 1: Blicke über Fächer hinweg, verbotene Sehnsucht, skandalöse Gerüchte. Wie köstlich! Netflix