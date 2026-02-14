Dieser Klassiker ist kein Film, sondern ein Monument
Deutschland - Das Wochenende steht vor der Tür. Das heißt: Füße hochlegen, Snacks schnappen und ab vor den Fernseher. Der Samstag hat einiges zu bieten - Hier findest Du TV-Tipps!
Pflichttermin
Heute rast Le Mans 66 - Gegen jede Chance über die Bildschirme. Ford will Ferrari schlagen – koste es, was es wolle. Matt Damon (55) trifft auf Christian Bale (52): zwei starke Charaktere, viel Tempo, echtes Drama hinter den Kulissen. Ein packender Wettkampf über Ehrgeiz, Stolz und die Frage, wer Geschichte schreibt.
20.15 Uhr, SAT.1
Geheimtipp
Der Pate II ist kein Film, er ist ein Monument. Macht, Familie, Verrat – episch erzählt, großartig gespielt. Al Pacino (85) in Bestform, jede Szene ein Zitat für die Ewigkeit. Wer wissen will, wie Kino aussieht, wenn es wirklich groß ist: einschalten und ehrfürchtig nicken.
22 Uhr, RBB
Bloß nicht!
Pfarrer Braun: Ein verhexter Fall mag nett gemeint sein, aber ich bleibe dann doch lieber beim britischen Original mit trockenem Humor statt bayrischem Dialekt auf Dauerlautstärke. Ein Krimi braucht für mich mehr Feinsinn und weniger "Ja mei!".
6.50 Uhr, ONE
Streaming
Oh, werte Leserschaft – Bridgerton bleibt selbstverständlich die einzig standesgemäße Unterhaltung. Bis am 26.02. der zweite Teil der vierten Staffel erscheint, empfehle ich eine erneute Rückkehr zu Staffel 1: Blicke über Fächer hinweg, verbotene Sehnsucht, skandalöse Gerüchte. Wie köstlich!
Netflix
Jetzt musst Du bloß noch entscheiden, was Du schauen möchtest. Die TAG24-Redaktion wünscht Dir ein schönes Wochenende und gute Unterhaltung!
Titelfoto: rbb/ARD Degeto