Die Spitze der Netflix-Charts: An diesem Wohlfühlfilm kommt ihr nicht vorbei

So manches sollte man im TV am heutigen Samstag nicht verpassen. Einschalten lohnt sich jedoch nicht immer ...

Von Nadine Steinmann

Deutschland - Den Samstag auch einmal vor dem TV verbringen? Warum denn nicht? Damit Ihr wisst, wo sich das Einschalten heute lohnt, haben wir für Euch unsere TV-Tipps.

Pflichttermin

Mal wieder Lust auf die Ocean's-Reihe? Dann schaltet 20.15 Uhr RTL2 ein. © pa/obs/RTL II

Der Raub äußerst wertvoller Juwelen aus dem Louvre sowie der Sparkassen-Coup in Gelsenkirchen waren spektakulär! Und was könnte filmisch dazu nicht besser passen? Richtig, George Clooney und Brad Pitt als brillante Diebe. Ich habe die Ocean's-Reihe schon lange nicht mehr gesehen und habe deswegen heute mal wieder richtig Lust drauf! 20.15 Uhr, RTL2

Geheimtipp

Generation Goldjungs - für Handball-Fans und die, die es werden wollen. © NDR

Die Handball-EM ist in vollem Gange. Nach dem ersten Gruppenspiel gegen Österreich wartet heute Serbien auf die deutschen Herren. Wer Uscins, Späth und Grgic abseits des Feldes besser kennenlernen will, sollte im Anschluss an die Partie dranbleiben. Die Dokumentation Generation Goldjungs hat die drei Leistungsträger begleitet und bietet persönliche Einblicke. 22.15 Uhr, ARD

Bloß nicht!

Bei Mulan II solltet ihr lieber wegschauen. © Disney

Mulan gehört zu einem meiner liebsten Disney-Filme! Eine Frau als Heldin, die ein ganzes Land rettet, statt auf Rettung durch einen Mann zu hoffen, fand ich toll. Dass es in Mulan II aus dem Jahr 2004 plötzlich um Zwangsheirat geht und ausgerechnet Mushu so hinterhältig agiert, hat mich dagegen enttäuscht. Ein klares Nein zu dieser Fortsetzung! 10.45 Uhr, Disney Channel

Streaming

People We Meet on Vacation (2026) dominiert die Film-Charts bei Netflix. © Daniel Escale/Netflix