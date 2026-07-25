25.07.2026 07:36 Oscar-Preisträgerin in Bestform und Mega-Spannung: Dieser Samstag bietet mehr als Hitze

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Wer darauf keine Lust auf Hitze-Sommer, kann sich ja vor den Fernseher setzen. Mit diesen TV-Tipps kann das sogar ein netter Zeitvertreib werden.

Von Lena Plischke

Dresden - Der Sommer kehrt am Wochenende aller Voraussicht nach zurück. Wer darauf keine Lust hat, kann sich natürlich auch vor den Fernseher setzen. Mit diesen TV-Tipps könnte das sogar ein netter Zeitvertreib werden. Pflichttermin Für ihren Oscar-Triumph musste Renée Zellweger zu Judy Garland werden. © imago/ZUMA Press Wenn Renée Zellweger Judy Garland spielt, vergisst man nach fünf Minuten, dass da überhaupt jemand schauspielert. Für Judy (2019) gab's völlig verdient den Oscar. Der Film zeigt die letzten Monate der "Over the Rainbow"-Legende – bewegend, traurig und mit Gänsehautmomenten. Taschentücher bereitlegen! 18.25 Uhr, one Geheimtipp In 2012 geht die Welt unter - so wie man es von Regisseur Roland Emmerich gewohnt ist. © Sony Mal ehrlich: Wissenschaftlich ist 2012 (2009) ungefähr so glaubwürdig wie ein Kühlschrank auf dem Mond. Aber genau das macht den Film so herrlich. Ganze Kontinente brechen auseinander, Yellowstone explodiert und John Cusack fährt trotzdem gefühlt jedem Erdbeben einfach davon. Roland Emmerich in absoluter Höchstform. 20.15 Uhr, Sat.1 Bloß nicht Brücke zum Herzen: Besser nicht anschauen... © HR/ARD/Degeto/Anngret Plehn Brücke zum Herzen (2005) klingt schon wie ein Sonntagsroman, den Oma seit 20 Jahren neben dem Fernseher liegen hat. Zwei Menschen begegnen sich, verlieben sich, irgendwas geht schief und am Ende wird natürlich doch noch geknutscht. Überraschungen ungefähr so viele wie Kalorien in einer Gurke. 10.40 Uhr, BR Streaming Nur für dein Leben verspricht Spannung pur auf Netflix. © picture alliance / Everett Collection Eigentlich scheint der Fall abgeschlossen: Ein Vater sitzt wegen Mordes an seinem Sohn im Gefängnis. Doch dann taucht ein Hinweis auf, dass der Junge noch leben könnte. Nur für dein Leben (2026) ist unglaublich clever geschrieben, enorm spannend und mit seinen ständigen Cliffhangern pures Sucht-Material. Schlaf wird dabei schnell zur Nebensache. Netflix

Titelfoto: Bildmontage: IMAGO/ZUMA Press, picture alliance / Everett Collection