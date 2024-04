Diese Monster wollen erschrecken und sorgen dabei für garantierte Lacher

Monster sind zum Fürchten - denkt man zumindest: Die Mitarbeiter der Monster AG (2001) verdienen ihr Geld zwar mit dem Erschrecken von kleinen Kindern, aber im Kern sind sie meist ganz liebevolle Wesen. Was mir an diesem Film besonders gefällt: Er zeigt auf familienfreundliche Weise, dass Freundschaft keine Grenzen kennt und ein Lachen ganz neue Energien freisetzt.

Auch wenn der Film Zurück in die Zukunft (1985) heißt, ist es doch eigentlich eine Reise in die Vergangenheit - in die Zeit der 1980er-Jahre und deren Vorstellung von der Zukunft. Fingerabdruckscanner und Videokonferenzen haben die Macher des Films weise vorhergesehen. Auch dass das Fax Zukunft haben wird, damit lagen sie richtig - wie man in einigen Behörden bis heute sieht.

1 Uhr, ZDF