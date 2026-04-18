Diese Sendung könnt ihr euch mit gutem Gewissen sparen
Deutschland - Das TV-Programm bietet am Samstag wieder jede Menge Abwechslung. Wir haben uns das Ganze einmal genauer angesehen.
Pflichttermin
Artemis - Zum Mond und weiter (2026) zeigt die Mission, bei der 2026 erstmals seit über 50 Jahren wieder Menschen den Mond umrundet haben. Vier Astronauten flogen zehn Tage durchs All - ein Test für künftige Landungen. Das zeigt: Wenn wir zusammenarbeiten, kommen wir wirklich weiter!
21.45 Uhr, arte
Geheimtipp
Magie, dunkle Geheimnisse und ein Johnny Depp mit sehr eigenwilligem Look: Phantastische Tierwesen 2: Grindelwalds Verbrechen (2018) führt tiefer in die Welt vor Harry Potter. Nicht alles ist logisch, aber visuell macht das ordentlich was her. Und mal ehrlich: Ein bisschen Zauberei und süße Zauberwesen schaden am Samstagabend wirklich nie!
20.15 Uhr, SAT1
Bloß nicht
Früh aufstehen für Frauentausch? Bitte nicht. Hier treffen Welten aufeinander, Klischees werden bis zum Anschlag bedient und am Ende schreien sich alle an. Das ist kein Reality-TV, das ist ein sozialer Ausnahmezustand mit Dauerbeschallung. Da bleib ich lieber im Bett und träume von Niveau.
5.30 Uhr, RTL2
Streaming
Beef geht in die zweite Runde und zeigt wieder, wie schnell ein kleiner Streit komplett eskalieren kann. Was harmlos beginnt, wird zum emotionalen Chaos mit viel schwarzem Humor. Perfekt für alle, die sehen wollen, wie andere komplett durchdrehen, während man selbst entspannt auf der Couch sitzt!
Netflix
Titelfoto: RTL2