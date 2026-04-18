18.04.2026 07:04 Diese Sendung könnt ihr euch mit gutem Gewissen sparen

Das TV-Programm bietet am Samstag wieder jede Menge Abwechslung. Wir haben uns das Ganze einmal genauer angesehen.

Von Lena Plischke

Deutschland - Das TV-Programm bietet am Samstag wieder jede Menge Abwechslung. Wir haben uns das Ganze einmal genauer angesehen.

Pflichttermin

Im Rahmen der Artemis-Mission sind vier Astronauten zehn Tage lang durchs Weltall geflogen. © Uncredited/NASA/AP/dpa

Artemis - Zum Mond und weiter (2026) zeigt die Mission, bei der 2026 erstmals seit über 50 Jahren wieder Menschen den Mond umrundet haben. Vier Astronauten flogen zehn Tage durchs All - ein Test für künftige Landungen. Das zeigt: Wenn wir zusammenarbeiten, kommen wir wirklich weiter! 21.45 Uhr, arte

Geheimtipp

"Phantastische Tierwesen 2: Grindelwalds Verbrechen" ist die Fortsetzung von "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" (2016). © Warner Bros. Pictures

Magie, dunkle Geheimnisse und ein Johnny Depp mit sehr eigenwilligem Look: Phantastische Tierwesen 2: Grindelwalds Verbrechen (2018) führt tiefer in die Welt vor Harry Potter. Nicht alles ist logisch, aber visuell macht das ordentlich was her. Und mal ehrlich: Ein bisschen Zauberei und süße Zauberwesen schaden am Samstagabend wirklich nie! 20.15 Uhr, SAT1

Bloß nicht

Diese Sendung kann man sich mit gutem Gewissen sparen. © RTL2

Früh aufstehen für Frauentausch? Bitte nicht. Hier treffen Welten aufeinander, Klischees werden bis zum Anschlag bedient und am Ende schreien sich alle an. Das ist kein Reality-TV, das ist ein sozialer Ausnahmezustand mit Dauerbeschallung. Da bleib ich lieber im Bett und träume von Niveau. 5.30 Uhr, RTL2

Streaming

In "Beef" drehen Menschen völlig durch. © Netflix