Diese Sendung könnt ihr euch mit gutem Gewissen sparen

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Das TV-Programm bietet am Samstag wieder jede Menge Abwechslung. Wir haben uns das Ganze einmal genauer angesehen.

Von Lena Plischke

Deutschland - Das TV-Programm bietet am Samstag wieder jede Menge Abwechslung. Wir haben uns das Ganze einmal genauer angesehen.

Pflichttermin

Im Rahmen der Artemis-Mission sind vier Astronauten zehn Tage lang durchs Weltall geflogen.
Im Rahmen der Artemis-Mission sind vier Astronauten zehn Tage lang durchs Weltall geflogen.  © Uncredited/NASA/AP/dpa

Artemis - Zum Mond und weiter (2026) zeigt die Mission, bei der 2026 erstmals seit über 50 Jahren wieder Menschen den Mond umrundet haben. Vier Astronauten flogen zehn Tage durchs All - ein Test für künftige Landungen. Das zeigt: Wenn wir zusammenarbeiten, kommen wir wirklich weiter!

21.45 Uhr, arte

Geheimtipp

"Phantastische Tierwesen 2: Grindelwalds Verbrechen" ist die Fortsetzung von "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" (2016).
"Phantastische Tierwesen 2: Grindelwalds Verbrechen" ist die Fortsetzung von "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" (2016).  © Warner Bros. Pictures

Magie, dunkle Geheimnisse und ein Johnny Depp mit sehr eigenwilligem Look: Phantastische Tierwesen 2: Grindelwalds Verbrechen (2018) führt tiefer in die Welt vor Harry Potter. Nicht alles ist logisch, aber visuell macht das ordentlich was her. Und mal ehrlich: Ein bisschen Zauberei und süße Zauberwesen schaden am Samstagabend wirklich nie!

20.15 Uhr, SAT1

Bloß nicht

Diese Sendung kann man sich mit gutem Gewissen sparen.
Diese Sendung kann man sich mit gutem Gewissen sparen.  © RTL2

Früh aufstehen für Frauentausch? Bitte nicht. Hier treffen Welten aufeinander, Klischees werden bis zum Anschlag bedient und am Ende schreien sich alle an. Das ist kein Reality-TV, das ist ein sozialer Ausnahmezustand mit Dauerbeschallung. Da bleib ich lieber im Bett und träume von Niveau.

5.30 Uhr, RTL2

Streaming

In "Beef" drehen Menschen völlig durch.
In "Beef" drehen Menschen völlig durch.  © Netflix

Beef geht in die zweite Runde und zeigt wieder, wie schnell ein kleiner Streit komplett eskalieren kann. Was harmlos beginnt, wird zum emotionalen Chaos mit viel schwarzem Humor. Perfekt für alle, die sehen wollen, wie andere komplett durchdrehen, während man selbst entspannt auf der Couch sitzt!

Netflix

Titelfoto: RTL2

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