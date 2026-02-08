Diese Sendung sorgt beim Zuschauen für Zähneknirschen

Was Ihr am Sonntag (8. Februar 2026) nicht im Fernsehen verpassen solltet, erfahrt Ihr in den TAG24-TV-Tipps.

Von Saskia Hotek

Deutschland – Schlussspurt ist angesagt – nicht nur für diese Woche, sondern auch bei zwei TV-Highlights, die ich Euch für den heutigen Sonntag empfehle. Lest in den TV-Tipps, was Euch sonst noch erwartet.

Pflichttermin

Jan Köppen (42) und Sonja Zietlow (57) moderieren seit 2023 gemeinsam das Dschungelcamp. © RTL/Patrick Heffels

Obwohl ich seit zwei Wochen abends nichts anderes als Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! schaue, bin ich froh, dass diese Staffel endlich vorbei ist. So langsam wurde das Dschungelcamp anstrengend. Dennoch werde ich mir das Finale nicht entgehen lassen. Wie die übrig gebliebenen Camper will auch ich Durchhaltevermögen beweisen und ziehe bis zum Ende knallhart durch. 20.15 Uhr, RTL

Geheimtipp

Bad Bunny (31) ist der Halbzeitshow-Act beim diesjährigen Super Bowl. © IMAGO/MediaPunch

Nachdem das neue Oberhaupt des Dschungels gekürt wurde, stellt sich die Frage: Wer gewinnt den Super Bowl? Auch wenn mich das Spiel zwischen den New England Patriots und den Seattle Seahawks nur am Rande interessiert, fiebere ich der Eröffnung von Green Day und der Halbzeitshow von Bad Bunny (31) entgegen. Beides dürfte mit jeder Menge Trump-Kritik gespickt sein. 23.15 Uhr, RTL

Bloß nicht!

An Karnevalssitzungen hat nicht jeder Freude. © HR/Michael Wissenbach/FCV

Alaaf oder Helau: Die Jecken machen gefühlt ganz Deutschland unsicher. Da bildet auch das Fernsehen mit Übertragungen wie Flörsheim feiert Fassenacht 2026 leider keine Ausnahme. Während vor Ort ausgelassen gefeiert wird und die gute Laune für Krämpfe in den nach oben gezogenen Mundwinkeln sorgt, beiße ich die Zähne fest zusammen. Ich kann solche Programme nur schwer ertragen und schalte zum Wohle meiner Zahngesundheit um. 20.15 Uhr, HR

Streaming

Martin Freeman (54) spielt den Superintendent Battle in "Agatha Christie's Seven Dials". © Netflix