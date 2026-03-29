Diese Serie klingt ekelhaft, ist aber das Lustigste seit Langem

In den TAG24-TV-Tipps findet Ihr die Fernseh-Highlights für den Sonntag (29. März).

Von Saskia Hotek

Deutschland - Falls Ihr am Sonntag einen Grund zum Lachen sucht, dann seid Ihr bei meinen TV-Tipps genau richtig. Im Fernsehen gibt es gleich mehrere lustige Sendungen, die Ihr nicht verpassen solltet.

Pflichttermin

Till Reiners (41) ist der Kapitän in dieser Woche bei "Wer stiehlt mir die Show?". © Joyn/Florida TV/Julian Mathieu

Seit Anfang März muss der "Tatort" von meinem Fernseher weichen, denn auch diesen Sonntagabend läuft bei mir Wer stiehlt mir die Show?. Diese Woche wird es besonders interessant, weil Till Reiners (41) den Moderationsplatz von Joko Winterscheidt (47) übernimmt. Der Komiker verwandelt die Show zum "Traum-Quiz" in Anlehnung an das berühmte ZDF-"Traumschiff". 20.15 Uhr, ProSieben

Geheimtipps

Klaas Heufer-Umlauf (42) will zukünftig "Experte für alles" sein. © ProSieben/Anna Reuter

Da ein Abend mit Joko ohne Klaas nicht das Wahre ist, schaue ich mir im Anschluss noch Experte für alles an. In dieser Show geht Klaas Heufer-Umlauf (42) Fragen auf den Grund, die sich nicht mit Google oder KI beantworten lassen. Selbstverständlich ist jede Menge Humor dabei, doch man bekommt auch immer nützliche Tipps für den Alltag mit. 23.40 Uhr, ProSieben

Bloß nicht!

"Let's Dance"-Juror Jorge González (58) ist kaum zu verstehen. © imago/Future Image

Bisher überzeugt mich die aktuelle Staffel von Let's Dance nicht. Die Anzahl der Promis, die der normale Fernsehzuschauer kaum noch kennt, nimmt stetig zu. Außerdem spricht Juror Jorge González (58) zunehmend undeutlicher. Es gleicht einem Rätselraten, was er zum Ausdruck bringen will. Bei "TV total" hat der Catwalk-Trainer deshalb schon eine eigene Rubrik: "Das Highlight der Jorge". 20.15 Uhr, RTL

Streaming

Die Familie Fleischer steht im Mittelpunkt der Netflix-Serie "Kacken an der Havel". © 2024 Netflix, Inc.