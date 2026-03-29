Diese Serie klingt ekelhaft, ist aber das Lustigste seit Langem
Deutschland - Falls Ihr am Sonntag einen Grund zum Lachen sucht, dann seid Ihr bei meinen TV-Tipps genau richtig. Im Fernsehen gibt es gleich mehrere lustige Sendungen, die Ihr nicht verpassen solltet.
Pflichttermin
Seit Anfang März muss der "Tatort" von meinem Fernseher weichen, denn auch diesen Sonntagabend läuft bei mir Wer stiehlt mir die Show?. Diese Woche wird es besonders interessant, weil Till Reiners (41) den Moderationsplatz von Joko Winterscheidt (47) übernimmt. Der Komiker verwandelt die Show zum "Traum-Quiz" in Anlehnung an das berühmte ZDF-"Traumschiff".
20.15 Uhr, ProSieben
Geheimtipps
Da ein Abend mit Joko ohne Klaas nicht das Wahre ist, schaue ich mir im Anschluss noch Experte für alles an. In dieser Show geht Klaas Heufer-Umlauf (42) Fragen auf den Grund, die sich nicht mit Google oder KI beantworten lassen. Selbstverständlich ist jede Menge Humor dabei, doch man bekommt auch immer nützliche Tipps für den Alltag mit.
23.40 Uhr, ProSieben
Bloß nicht!
Bisher überzeugt mich die aktuelle Staffel von Let's Dance nicht. Die Anzahl der Promis, die der normale Fernsehzuschauer kaum noch kennt, nimmt stetig zu. Außerdem spricht Juror Jorge González (58) zunehmend undeutlicher. Es gleicht einem Rätselraten, was er zum Ausdruck bringen will. Bei "TV total" hat der Catwalk-Trainer deshalb schon eine eigene Rubrik: "Das Highlight der Jorge".
20.15 Uhr, RTL
Streaming
Kacken an der Havel (2026) klingt auf den ersten Blick vielleicht ekelerregend, doch dahinter verbirgt sich mit Abstand das Lustigste, was ich seit Langem gesehen habe. Den Brüdern Alex (35) und Dimitrij Schaad (40) ist eine Serie gelungen, die so absurd, völlig abgedreht und urkomisch ist, dass ich nicht mehr aus dem Lachen herauskam. Einfach genial!
Netflix
Viel Spaß und gute Unterhaltung wünscht TAG24!
Titelfoto: 2024 Netflix, Inc.