Diese Serie klingt harmlos, aber entpuppt sich aber als spannender Thriller
Deutschland – Die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo setzen zum Zielspurt an. Nur noch dieses Wochenende, dann sind sie auch schon wieder vorbei. Wer am heutigen Samstag aber keine Lust mehr auf Wintersport hat, findet in meinen TV-Tipps auch ein paar Alternativen.
Pflichttermin
Olympia dominiert bei mir nach wie vor das Fernsehprogramm. Wenn ich die Zeit hätte, würde ich den ganzen Tag nichts anderes tun, als Sport zu schauen. Am meisten fiebere ich den Bob-Wettkämpfen entgegen. Am Morgen gibt es die ersten beiden Läufe im Viererbob der Männer, am Abend folgt die finale Entscheidung im Zweierbob der Frauen.
9.45/13.20/19/21 Uhr, Das Erste
Geheimtipp
Als Kind habe ich einmal den Filmpark Babelsberg besucht. Seitdem bin ich fasziniert von der Welt des Films und vor allem davon, wie Blockbuster entstehen. In der Doku Kaminer Inside (2023) blickt Bestseller-Autor Wladimir Kaminer (58) hinter die Kulissen. Mitarbeiter weihen ihn und die Zuschauer in die Geheimnisse der Studios in Potsdam ein.
22.45 Uhr, 3sat
Bloß nicht!
Entweder man mag ihn oder man hasst ihn: Ich gehöre der letzteren Gruppe an und schalte jedes Mal schnell weg, wenn Mario Barth live im Fernsehen auftaucht. Dieses ständige Gemeckere, dass Frauen die Ursache allen Übels seien, zeigt eindeutig, welches Weltbild dieser Komiker vertritt. Selbsteinsicht kennt er offenbar nicht.
23 Uhr, RTL
Streaming
Ponies (2026) - was harmlos klingt, entpuppt sich als spannender Thriller in der Zeit des Kalten Krieges. Ponies steht für "Person of no interest", also Menschen, die für Geheimdienste keine Relevanz haben. Genau das sind Beatrice "Bea" Grant (Emilia Clarke, 39) und Twila Hasbeck (Haley Lu Richardson, 30) und macht sie gleichzeitig zu perfekten Spioninnen. Sie wollen den mysteriösen Tod ihrer Ehemänner aufklären.
Wow
Viel Spaß beim Zuschauen!
Titelfoto: IMAGO/Landmark Media