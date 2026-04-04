Diese Show hat den Zeitpunkt zum Aufhören verpasst
Deutschland - Die große Eier- und Süßigkeitensuche gibt es erst am Ostersonntag, keinen Grund also, am Karsamstag unbedingt aus dem Haus zu gehen! Wer das genauso sieht, der findet in meinen TV-Tipps genau das Richtige! Für Sport ist gesorgt und auch die Lachmuskeln werden trainiert.
Pflichttermin
Flutlichtspiel und dann ist auch noch die "Alte Dame" aus Berlin zu Gast: Mit dem Spiel der SG Dynamo Dresden gegen Hertha BSC könnte meines Erachtens das bevorstehende Osterfest nicht besser eingeläutet werden. Ich bin gespannt, ob die Schwarz-Gelben lange nach den nächsten (im besten Fall drei) Punkten suchen müssen oder die Gäste mit einem prall gefüllten Osternest abreisen.
20.15 Uhr, NITRO
Geheimtipp
Von Frau Holle (1963) und vor allem der Goldmarie habe ich mir in meiner Kindheit so einiges abgeschaut. Es gab eine kurze Phase, da wollte ich zum Beispiel Gulasch nur mit Brot statt Kartoffeln als Beilage essen, weil die Schauspielerinnen es im Film vorgemacht hatten. Mittlerweile lasse ich mich zum Glück nicht mehr von Filmen derart beeinflussen.
16.55 Uhr, rbb
Bloß nicht!
Man soll bekanntlich aufhören, wenn es am schönsten ist. Bei Deutschland sucht den Superstar wurde dieser Zeitpunkt um Jahre verpasst. Die einst größte Castingshow Deutschlands ist – wie die meisten ihrer hervorgebrachten "Superstars" – längst in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Da ändern auch die neuen Juroren Isi Glück (35) und Bushido (47) nichts mehr daran.
20.15 Uhr, RTL
Streaming
Feinsten britischen Humor bietet Die Rosenschlacht (2025). Olivia Colman (52) und Benedict Cumberbatch (49) bilden als Ehepaar Ivy und Theo Rose ein so geniales Duo, da macht das Zuschauen einfach Spaß. Zwischen all dem Aberwitz ist die Geschichte aber auch tiefgründig und emotional sowie gesellschaftskritisch. Das Gesamtpaket ist nahezu perfekt.
Disney+
Viel Freude beim Zuschauen!
Titelfoto: Lutz Hentschel