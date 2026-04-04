Diese Show hat den Zeitpunkt zum Aufhören verpasst

Was muss, was definitiv nicht? In den TAG24-TV-Tipps findet Ihr alles, was Ihr für Karsamstag (4. April) wissen müsst!

Von Saskia Hotek

Deutschland - Die große Eier- und Süßigkeitensuche gibt es erst am Ostersonntag, keinen Grund also, am Karsamstag unbedingt aus dem Haus zu gehen! Wer das genauso sieht, der findet in meinen TV-Tipps genau das Richtige! Für Sport ist gesorgt und auch die Lachmuskeln werden trainiert.

Pflichttermin

Dynamo Dresden im Free-TV – das freut auch Niklas Hauptmann (29). Jeder Fan, der nicht ins Stadion kann, sollte einschalten. © Lutz Hentschel

Flutlichtspiel und dann ist auch noch die "Alte Dame" aus Berlin zu Gast: Mit dem Spiel der SG Dynamo Dresden gegen Hertha BSC könnte meines Erachtens das bevorstehende Osterfest nicht besser eingeläutet werden. Ich bin gespannt, ob die Schwarz-Gelben lange nach den nächsten (im besten Fall drei) Punkten suchen müssen oder die Gäste mit einem prall gefüllten Osternest abreisen. 20.15 Uhr, NITRO

Geheimtipp

Wer in den unbeschwerten alten Zeiten schwelgen will, dem sei Frau Holle ans Herz gelegt. © MDR/Progress

Von Frau Holle (1963) und vor allem der Goldmarie habe ich mir in meiner Kindheit so einiges abgeschaut. Es gab eine kurze Phase, da wollte ich zum Beispiel Gulasch nur mit Brot statt Kartoffeln als Beilage essen, weil die Schauspielerinnen es im Film vorgemacht hatten. Mittlerweile lasse ich mich zum Glück nicht mehr von Filmen derart beeinflussen. 16.55 Uhr, rbb

Bloß nicht!

Man fragt sich immer wieder, wer sich die Show um Dieter Bohlen (72, l.) noch ansieht? © RTL/Stefan Gregorowius

Man soll bekanntlich aufhören, wenn es am schönsten ist. Bei Deutschland sucht den Superstar wurde dieser Zeitpunkt um Jahre verpasst. Die einst größte Castingshow Deutschlands ist – wie die meisten ihrer hervorgebrachten "Superstars" – längst in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Da ändern auch die neuen Juroren Isi Glück (35) und Bushido (47) nichts mehr daran. 20.15 Uhr, RTL

Streaming

Achtung, Lachgarantie: Olivia Colman (52, l.) und Benedict Cumberbatch (49, r.) als ungleiches Paar. © imago/Cinema Publishers Collection