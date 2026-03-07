Mit diesem Film holt Ihr Euch Nostalgie ins Wohnzimmer
Deutschland - Ein sonniger Samstag steht uns heute bevor. Wer den ersten Sonnenbrand des Jahres nicht riskieren will, findet im Fernsehen gute Unterhaltung. Damit Ihr danach nicht suchen müsst, sind hier meine TV-Tipps.
Pflichttermin
Claudia Michelsen (57, "Ku'damm 56-77"), Corinna Harfouch (71, "Kundschafter des Friedens"), Angela Winkler (82, "Dark"), Lena Klenke (30, "Fack Ju Göhte"): Im Film Immer der Nase nach (2021) spielen so viele Schauspielerinnen mit, die ich sehr schätze. Da frage ich mich: Warum habe ich die Tragikomödie von Regisseurin Kerstin Polte (51) nicht schon längst gesehen?! Das werde ich an diesem Samstag definitiv nachholen.
16 Uhr, 3Sat
Geheimtipp
Wenn ich jetzt Kind oder Teenie wäre, würde ich wahrscheinlich vor Freude ausrasten: Schloss Einstein & Die Pfefferkörner – Auf Gangsterjagd (2023) ist genau das Crossover, auf welches ich früher gewartet habe. Auch wenn ich die beiden Serien heute nicht mehr schaue, bin ich doch neugierig, warum und wie sie zusammenfinden.
9 Uhr, Das Erste
Bloß nicht!
Männer, die sich in Käfigen gegenseitig auf die Rübe hauen, werden derzeit extrem bejubelt. Ich kann diesen Hype um Mixed Martial Arts und Events wie Oktagon 85 in keiner Weise nachvollziehen. Dass so ein brutaler und äußerst gefährlicher Sport auch noch von seriösen Sportjournalistinnen wie Anna Kraft (40) moderiert wird, finde ich mehr als grenzwertig.
22.45 Uhr, RTL
Streaming
Noch knapp zwei Wochen, dann kehrt Miley Cyrus (33) als Hannah Montana zurück. Zum 20. Jubiläum will die Sängerin noch einmal ihre ikonische Rolle spielen und Erinnerungen an die erfolgreiche Kinderserie teilen (Start: 24. März). Für mich ist es Nostalgie pur! Ich hatte früher sogar ein Hausaufgabenheft mit meinem Idol. Zur Einstimmung schaue ich mir Hannah Montana – Der Film (2009) an.
Disney+
Viel Freude am heutigen Samstag vor dem Fernseher!
