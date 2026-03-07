Mit diesem Film holt Ihr Euch Nostalgie ins Wohnzimmer

Erfahrt in den TAG24-Tipps, warum es sich am heutigen Samstag (7. März) lohnt, den Fernseher einzuschalten.

Von Saskia Hotek

Deutschland - Ein sonniger Samstag steht uns heute bevor. Wer den ersten Sonnenbrand des Jahres nicht riskieren will, findet im Fernsehen gute Unterhaltung. Damit Ihr danach nicht suchen müsst, sind hier meine TV-Tipps.

Pflichttermin

Schaufensterdekorateurin Tanja (Claudia Michelsen, 57, r.) wird beim Auszug ihrer Tochter Lisa (Lena Klenke, 30) bewusst, wie schnell die Zeit vergeht. © ZDF/Volker Roloff

Claudia Michelsen (57, "Ku'damm 56-77"), Corinna Harfouch (71, "Kundschafter des Friedens"), Angela Winkler (82, "Dark"), Lena Klenke (30, "Fack Ju Göhte"): Im Film Immer der Nase nach (2021) spielen so viele Schauspielerinnen mit, die ich sehr schätze. Da frage ich mich: Warum habe ich die Tragikomödie von Regisseurin Kerstin Polte (51) nicht schon längst gesehen?! Das werde ich an diesem Samstag definitiv nachholen. 16 Uhr, 3Sat

Geheimtipp

"Schloss Einstein & Die Pfefferkörner" gehen auf Gangsterjagd. © MDR/Saxonia Media/Jens-Ulrich Koch

Wenn ich jetzt Kind oder Teenie wäre, würde ich wahrscheinlich vor Freude ausrasten: Schloss Einstein & Die Pfefferkörner – Auf Gangsterjagd (2023) ist genau das Crossover, auf welches ich früher gewartet habe. Auch wenn ich die beiden Serien heute nicht mehr schaue, bin ich doch neugierig, warum und wie sie zusammenfinden. 9 Uhr, Das Erste

Bloß nicht!

Mitja Lafere (35, v.l.), Anna Kraft (40) und Max Coga (36) präsentieren das "Sport-Spektakel". © RTL

Männer, die sich in Käfigen gegenseitig auf die Rübe hauen, werden derzeit extrem bejubelt. Ich kann diesen Hype um Mixed Martial Arts und Events wie Oktagon 85 in keiner Weise nachvollziehen. Dass so ein brutaler und äußerst gefährlicher Sport auch noch von seriösen Sportjournalistinnen wie Anna Kraft (40) moderiert wird, finde ich mehr als grenzwertig. 22.45 Uhr, RTL

Streaming

Miley Cyrus (33) schlüpft noch einmal in ihre Rolle, die sie einst zum Star gemacht hat: Hannah Montana. © IMAGO/Mary Evans