Ihr mögt Sherlock Holmes? Dann ist diese Serie genau das Richtige!

Was solltet Ihr am Sonntag (8. März) auf keinen Fall im Fernsehen verpassen? In den TAG24-TV-Tipp erfahrt Ihr es.

Von Saskia Hotek

Deutschland - Wer den heutigen Sonntag auf der Couch vor dem Fernseher verbringen will, findet in meinen TV-Tipps Inspiration dafür.

Pflichttermin

Rodlerin Julia Taubitz (30) gewann zwei Goldmedaillen bei den Olympischen Winterspielen. © DPA/Robert Michael

Bei den Olympischen Winterspielen gewannen die deutschen Sportler im Eiskanal die meisten Medaillen. Doch anstatt die Rodel-Wettkämpfe aus Altenberg live im Fernsehen zu zeigen, werden andere (falsche) Prioritäten gesetzt. Deshalb verweise ich an dieser Stelle auf die ZDF-Livestreams für den Einsitzer der Herren (10.35 Uhr), den Einsitzer der Damen (11.45 Uhr) und die Team-Staffel (13.20 Uhr). Bleibt zu hoffen, dass die Sportarten im Eiskanal in der nächsten Saison mehr Präsenz im Fernsehen erhalten. ab 10.35 Uhr, ZDF-Streamingportal

Geheimtipp

Diese Verfilmung der "Bremer Stadtmusikanten" ist besonders sehenswert. © dpa/Carmen Jaspersen

Ein märchenhafter Tag verspricht dieser Sonntag zu werden – zumindest, wenn man den ganzen Tag 3Sat schaut. Dort läuft von früh bis spät ein Märchen nach dem anderen. Mein persönliches Highlight sind Die Bremer Stadtmusikanten (12.55 Uhr). Bastian Pastewka leiht darin dem Hund seine Stimme, was überaus lustig anzuhören ist. ab 6.30 Uhr, 3Sat

Bloß nicht!

Bei "Meg 2: Die Tiefe" sollte man gar nicht erst einschalten. © dpa/Warner Bros. Pictures

Wer weiß schon, was in den Tiefen der Ozeane noch alles verborgen ist? Wenn man Blockbustern wie Meg 2: Die Tiefe (2023) glaubt, lauern dort gefräßige Mega-Haie, die alles töten, was ihnen in den Weg kommt. Durch solche Filme werden Ängste gegenüber der Tierwelt geschürt, die völlig unberechtigt sind. Also am besten gar nicht erst einschalten. 20.15 Uhr, RTL

Streaming

"Sherlock & Daughter" ist für jeden Detektiv-Fan etwas. © The CW