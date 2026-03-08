Ihr mögt Sherlock Holmes? Dann ist diese Serie genau das Richtige!
Deutschland - Wer den heutigen Sonntag auf der Couch vor dem Fernseher verbringen will, findet in meinen TV-Tipps Inspiration dafür.
Pflichttermin
Bei den Olympischen Winterspielen gewannen die deutschen Sportler im Eiskanal die meisten Medaillen. Doch anstatt die Rodel-Wettkämpfe aus Altenberg live im Fernsehen zu zeigen, werden andere (falsche) Prioritäten gesetzt. Deshalb verweise ich an dieser Stelle auf die ZDF-Livestreams für den Einsitzer der Herren (10.35 Uhr), den Einsitzer der Damen (11.45 Uhr) und die Team-Staffel (13.20 Uhr). Bleibt zu hoffen, dass die Sportarten im Eiskanal in der nächsten Saison mehr Präsenz im Fernsehen erhalten.
ab 10.35 Uhr, ZDF-Streamingportal
Geheimtipp
Ein märchenhafter Tag verspricht dieser Sonntag zu werden – zumindest, wenn man den ganzen Tag 3Sat schaut. Dort läuft von früh bis spät ein Märchen nach dem anderen. Mein persönliches Highlight sind Die Bremer Stadtmusikanten (12.55 Uhr). Bastian Pastewka leiht darin dem Hund seine Stimme, was überaus lustig anzuhören ist.
ab 6.30 Uhr, 3Sat
Bloß nicht!
Wer weiß schon, was in den Tiefen der Ozeane noch alles verborgen ist? Wenn man Blockbustern wie Meg 2: Die Tiefe (2023) glaubt, lauern dort gefräßige Mega-Haie, die alles töten, was ihnen in den Weg kommt. Durch solche Filme werden Ängste gegenüber der Tierwelt geschürt, die völlig unberechtigt sind. Also am besten gar nicht erst einschalten.
20.15 Uhr, RTL
Streaming
Dem geneigten Leser dürfte vielleicht schon aufgefallen sein, wie groß meine Begeisterung für die Geschichten von Sherlock Holmes sind. Deshalb verwundert es sicherlich nicht, dass ich die Serie Sherlock & Daughter (2025) empfehle. Darin spielt David Thewlis (62, bekannt als Remus Lupin in "Harry Potter") die Rolle des Meisterdetektivs, der bei der Ermittlung Hilfe von seiner mutmaßlichen Tochter Amelia Rojas (Blu Hunt, 30) bekommt.
Magenta TV
Gute Unterhaltung am heutigen Sonntag!
Titelfoto: The CW