Dieser Film ist sperrig, verstörend und harter Tobak

Das TV-Programm bietet am Samstag wieder allerhand Buntes. Unsere Redakteurin Lena Plischke hat sich das mal genauer angesehen und gibt eine Empfehlung.

Von Lena Plischke

Das TV-Programm bietet am Samstag wieder allerhand Buntes. Unsere Redakteurin Lena Plischke hat sich das mal genauer angesehen und gibt eine Empfehlung.

Pflichttermin

Oskar Matzerath beschließt mit drei Jahren, einfach nicht mehr zu wachsen und trommelt sich durch Krieg, Wahnsinn und deutsche Geschichte. Die Blechtrommel (1979) ist sperrig, verstörend und manchmal wirklich harter Tobak. Aber: Der Film brachte Deutschland einen Oscar. Und allein deshalb sollte man ihn wenigstens einmal gesehen haben. 22.10 Uhr, 3Sat

Die Blechtrommel © ARD Degeto/Seitz Film

Geheimtipp

Romantik kann so schön altmodisch sein. In Schlaflos in Seattle (1993) verlieben sich Meg Ryan und Tom Hanks quasi über Radiowellen, Sehnsucht und eine gehörige Portion Schicksal. Viel New York, viel Herz und eine Liebesgeschichte, die zeigt, dass Dating früher auch ohne Apps kompliziert genug war. 20.15 Uhr, ZDFneo

Schlaflos in Seattle © ZDF/Bruce McBroom

Bloß nicht

Volksmusik, Dauerlächeln und eine Stimmung, die irgendwo zwischen Kurhaus und Kaffeefahrt pendelt. Schlager-Spaß mit Andy Borg ist Fernsehen für Menschen, die ihren Samstagabend gern mit Schunkeln verbringen. Ich persönlich würde in der Zeit lieber die Fernbedienung polieren. 20.15 Uhr, SWR

Schlager-Spaß mit Andy Borg © Imago/Andreas Weihs

Streaming

How to Get to Heaven from Belfast © imago/ZUMA Press