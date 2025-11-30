Dieser Weihnachtsfilm ist eine richtig schöne Bescherung

Vier TV-Tipps von TAG24. Wir werfen einen Blick auf das Fernsehprogramm für Sonntag, den 30. November.

Von Jacqueline Grünberger

Deutschland - Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Wenn Euch noch nicht die Geschenkejagd unter den Nägeln brennt, macht es Euch doch auf der Couch bequem. Wir hätten da ein paar TV-Tipps für Euch.

Pflichttermin

Bei "Santa Clause - Eine schöne Bescherung" wird jemand wider Willen zum Weihnachtsmann, kann sich aber dann doch mit der Rolle anfreunden. © picture-alliance / obs

Santa Clause - Eine schöne Bescherung (1994) ist für mich ein Weihnachtsfilm, der auch nach über 30 Jahren sehenswert ist. Tim Allen, der als Scott Calvin wider Willen zum Weihnachtsmann gekürt wird, und seinem Sohn dadurch emotional näher kommt? Das lässt mein Kindheitsherz höher schlagen und mich nach der Einfachheit des Lebens sehnen. 20.15 Uhr, Disney Channel

Geheimtipp

"Phantastische Tierwesen & wo sie zu finden sind" - die Vorgeschichte zum Harry-Potter-Universum vertreibt Euch am Sonntag die Zeit. © imago images/Everett Collection

Wann laufen an einem Wochenende schon mal zwei magische Filme? Eine Empfehlung für Phantastische Tierwesen & wo sie zu finden sind (2016) ist deshalb nur naheliegend. Die Vorgeschichte zu "Harry Potter" rund um den "Magie"-Zoologen Newt Scamander ist mindestens genauso fesselnd. 22.05 Uhr, SRF2

Bloß nicht!

"Was Frauen wollen" ist ein bekannter Film. Leider auch einer, der Geschlechter-Klischees aneinanderreiht. © IMAGO/Ronald Grant

In der Komödie Was Frauen wollen (2000) kann Schwerenöter Nick Marshall nach einem Stromschlag plötzlich Frauenstimmen hören - und wird so zwangsläufig zum "Frauenversteher". Die Aneinanderreihung von Geschlechter-Klischees macht den Film für mich einfach nur platt und nicht mehr zeitgemäß. 20.15 Uhr, RTLZWEI

Streaming

Können eine Nicht-Jüdin und ein Rabbiner füreinander bestimmt sein? Die Antwort gibt es in "Nobody Wants This". © Adam Rose/Netflix