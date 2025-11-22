22.11.2025 07:29 Dieses TV-Konzept zeugt vor allem von Einfallslosigkeit...

Am Samstag wird es bunt auf dem Bildschirm! Unsere TV-Tipps zeigen Euch die Highlights des Tages

Von Guido Glaner

Deutschland - Am Samstag wird es bunt auf dem Bildschirm! Ob Spannung, Emotionen oder mitreißende Unterhaltung - für jeden ist etwas dabei. Unsere TV-Tipps zeigen Euch die Highlights des Samstages. Pflichttermin Ein bewegendes Drama von und mit Clint Eastwood in Bestform läuft am Samstag um 20.15 Uhr auf RTLZWEI. © RTL2 In Gran Torino (2009) sieht sich ein grantiger Kriegsveteran gezwungen, Verantwortung für seine junge Nachbarschaft zu übernehmen. Aus anfänglicher Abneigung wächst eine ungewöhnliche Freundschaft. Bewegendes Drama von und mit Clint Eastwood in Bestform. 20.15, RTLZWEI Geheimtipp Der Thrillerklassiker "Rosemaries Baby‘" läuft am Samstag um 23.30 Uhr auf RBB. © rbb Presse & Information Ein junges Paar zieht in ein New Yorker Apartmenthaus, doch für die werdende Mutter wandelt sich der Traum zwischen dunklen Vorahnungen und geheimnisvollen Nachbarn in einen Albtraum. Rosemaries Baby (1968), der Thrillerklassiker von Roman Polański, ist immer noch großartig. 23.30 Uhr, RBB Bloß nicht! Die Unzerquizbaren mit Stefan Raab und Elton läuft am Samstag um 20.15 Uhr auf RTL. © RTL / Raab Entertainment / Willi Weber In Die Unzerquizbaren will das Dreamteam von einst - Stefan Raab und Elton - erneut auf Quotenjagd gehen. Ein weiterer Versuch, den abgehalfterten Raab ins große TV-Geschäft zurückzubringen, so scheint es. Ein Konzept, das vor allem von Einfallslosigkeit zeugt, befürchte ich. 20.15 Uhr, RTL Streaming "Only Murders in the Building" Staffel 5 ist auf Disney+ zu sehen. © Disney+ Only Murders in the Building - das Hobby-Ermittler-Trio Mabel (Selena Gomez), Oliver (Martin Short) und Charles (Steve Martin) stürzt sich in Staffel 5 erneut in ein schillerndes New Yorker Krimipuzzle. Diesmal ist der gewaltsame Tod des Hausfaktotums Lester aufzuklären. Wieder klasse! DisneyPlus TAG24 wünscht viel Spaß beim Einschalten!

Titelfoto: Bildmontage: RTL2, rbb Presse & Information, RTL / Raab Entertainment / Willi Weber, Disney+