TV-Tipps am Sonntag: Hier lohnt es sich einzuschalten!

Hier gibt es einen Flop und drei Top-TV-Tipps zum Wochenende.

Von Sebastian Tangel

Dresden - Es ist vielleicht der letzte halbwegs warme Tag des Jahres 2025, aber spätestens am Abend werden sich viele lieber mit einer warmen Decke auf die Couch vor den Fernseher kuscheln. Fehlt nur noch das passende Programm. Hier ist es!

Pflichttermin

In Inception kämpfen sich Joseph Gordon-Levitt (l.) und Leonardo DiCaprio durch diverse Traumwelten. © dpa/obs/RTL II

Ausnahme-Regisseur Christopher Nolan ist für die komplexe Logik in seinen Filmen bekannt. Inception (2010) stellt da keine Ausnahme dar - im Gegenteil! Extrem vereinfacht erklärt, geht es um einen Meisterdieb (Leo DiCaprio), der Geheimnisse aus den Gehirnen schlafender Menschen stiehlt oder ihnen Gedanken ins Unterbewusstsein "pflanzt". Ein Traum von einem Film! 22.50 Uhr, RTLZWEI

Geheimtipp

Die Dolphins müssen sich am Sonntag gegen die Commanders behaupten. © dpa/AP

Mit dem Spiel der Dolphins gegen die Commanders startet um 15.30 Uhr der 11. Spieltag der NFL-Saison. Weiter geht's mit der Partie der Bills gegen die Bucs, bevor sich die Rams mit den Seahawks duellieren. Zehn Stunden Free-TV-Football am Stück klingen für mich nach der perfekten Tagesbeschäftigung. Jetzt muss ich nur noch meinen Arbeitgeber sowie Frau und Kind von dem Plan überzeugen (Selbstläufer). ab 14.30 Uhr, RTL

Bloß nicht!

Jake Gyllenhaal (r.) und Yahya Abdul-Mateen II überzeugen in Ambulance nur bedingt. © dpa/Universal Pictures

"Donnie Darko", "Zodiac", "Prisoners", "Enemy" - die Liste der erstklassigen Filme, in denen Jake Gyllenhaal die Hauptrolle gespielt hat, ist lang. Ambulance (2022) markiert einen dunklen Fleck in der nahezu makellosen Filmografie des Hollywood-Stars. Der Michael-Bay-Streifen über einen Bankräuber im Rettungswagen ist so beliebig, dass man ihn direkt nach dem Anschauen schon wieder vergessen hat. 23.35 Uhr SAT.1

Streaming

Rhea Seehorn schwimmt in Pluribus gegen den Strom. © imago/Cinema Publishers Collection