Dieses klischeebeladene Phänomen sorgt für Kopfschmerzen beim Gucken

TAG24 verrät wieder, was Ihr am Samstag gucken solltet - und wobei Ihr besser wegschaut!

Von Yesmina-Giselle Berndt

Deutschland - Ein Samstag ohne TAG24-TV-Tipps? Davor wollen wir Euch auch in dieser Woche bewahren und verraten deshalb wieder, was Ihr gucken solltet - und wobei Ihr besser wegschaut!

Pflichttermin

"Men in Black 3" macht Spaß. © ZDF/Wilson Webb

Sci-Fi-Action trifft auf Komödie: In Men in Black 3 (2012) kehrt Agent J (Will Smith) in die Vergangenheit zurück, um das Leben seines Partners K (Josh Brolin als junger Tommy Lee Jones) zu retten. Ein echtes TV-Muss für Fans des MIB-Universums und alle, die es noch werden wollen! 21.50 Uhr, ZDFneo

Geheimtipp

"Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" ist das Einschalten wert. © Joyn/Nadine Rupp

Mitfiebern und mitraten! Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme) von Joko und Klaas ist keine gewöhnliche Quizshow, sondern ein Live-Event mit Überraschungspotenzial. Denn der Austragungsort wird offiziell erst am Tag der Ausstrahlung bekannt gegeben. Zuschauer können spontan anreisen und mitmachen. 20.15 Uhr, Pro7

Bloß nicht!

"Fifty Shades of Grey" muss wirklich nicht sein. © Universal Pictures

Ich bin zwar großer Fan von Dakota Johnson, aber Fifty Shades of Grey (2015) werde ich trotzdem nicht einschalten. Statt prickelnder Spannung oder emotionaler Tiefe bekommt man vor allem klischeebeladene Szenen. Für mich bleibt der Film eher ein popkulturelles Phänomen als ein Werk, das ich mir freiwillig noch einmal ansehen würde. 20.15 Uhr, VOX

Streaming

Die "Gilmore Girls" kann man einfach immer wieder sehen. © dpa/Netflix | Saeed Adyani