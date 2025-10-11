Dieses klischeebeladene Phänomen sorgt für Kopfschmerzen beim Gucken
Deutschland - Ein Samstag ohne TAG24-TV-Tipps? Davor wollen wir Euch auch in dieser Woche bewahren und verraten deshalb wieder, was Ihr gucken solltet - und wobei Ihr besser wegschaut!
Pflichttermin
Sci-Fi-Action trifft auf Komödie: In Men in Black 3 (2012) kehrt Agent J (Will Smith) in die Vergangenheit zurück, um das Leben seines Partners K (Josh Brolin als junger Tommy Lee Jones) zu retten. Ein echtes TV-Muss für Fans des MIB-Universums und alle, die es noch werden wollen!
21.50 Uhr, ZDFneo
Geheimtipp
Mitfiebern und mitraten! Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme) von Joko und Klaas ist keine gewöhnliche Quizshow, sondern ein Live-Event mit Überraschungspotenzial. Denn der Austragungsort wird offiziell erst am Tag der Ausstrahlung bekannt gegeben. Zuschauer können spontan anreisen und mitmachen.
20.15 Uhr, Pro7
Bloß nicht!
Ich bin zwar großer Fan von Dakota Johnson, aber Fifty Shades of Grey (2015) werde ich trotzdem nicht einschalten. Statt prickelnder Spannung oder emotionaler Tiefe bekommt man vor allem klischeebeladene Szenen. Für mich bleibt der Film eher ein popkulturelles Phänomen als ein Werk, das ich mir freiwillig noch einmal ansehen würde.
20.15 Uhr, VOX
Streaming
Der Herbst ist für mich die Jahreszeit der Gilmore Girls. Ich habe die Serie bestimmt schon fünfmal durchgeschaut, aber jedes Jahr, wenn es draußen kühler wird, fange ich wieder von vorne an. Die Geschichten des Mutter-Tochter-Gespanns Lorelai und Rory passen perfekt zu einem gemütlichen Abend auf dem Sofa.
Netflix
TAG24 wünscht viel Freude mit den heutigen TV-Tipps.
