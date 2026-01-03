Endet diese Serie wieder in einer Katastrophe?

Erfahrt in den TAG24-TV-Tipps, was Ihr am heutigen Samstag (3. Januar 2026) nicht verpassen solltet.

Von Saskia Hotek

Deutschland - Ihr sucht noch nach Tipps für einen schönen Fernsehabend? In den TV-Tipps findet Ihr meine Highlights des heutigen Samstags.

Pflichttermin

Die Darts-WM geht am heutigen Samstag zu Ende. © IMAGO/Action Plus

Heute ist es so weit: Das Finale der Darts-WM steht an. Damit gehen drei wundervolle Wochen voller (kurioser) Sport-Geschichten zu Ende. Weil so viele Teilnehmer wie nie zuvor beim Turnier im Ally Pally dabei waren, bekamen plötzlich auch Spieler mediale Aufmerksamkeit, die sonst verborgen geblieben wären. Ich denke dabei an den verrückten Japaner Motomu Sakai, der für ordentlich Stimmung sorgte. 21 Uhr, Sport1

Geheimtipp

"Schwere Jungs" ist ein Film für alle Bob-Fans. © obs/picture alliance/constantin film verleih gmbh

Der geneigte Leser dürfte längst wissen, dass ich ein großer Bob-Fan bin. Deshalb verwundert es nicht, dass ich Schwere Jungs (2006) an dieser Stelle empfehle. Der Film erzählt die Geschichte zweier rivalisierender, deutscher Bob-Mannschaften, die 1952 an den Olympischen Winterspielen in Oslo teilnahmen. Es erinnert ein wenig an die heutige Zeit, in der wieder zwei Bob-Teams aus Deutschland um die Goldmedaille fahren. 21.45 Uhr, BR

Bloß nicht!

Die "Bad Moms" findet nicht jeder lustig. © imago/Everett Collection

Es gibt Filme, bei denen kann man selbst dann immer noch lachen, wenn man sie schon zum wiederholten Male sieht. Dann gibt es wiederum Filme wie Bad Moms (2016), da vergeht einem beim zweiten Schauen direkt die Freude. Je öfter ich diese Komödie mit Mila Kunis, Kristen Bell und Kathryn Hahn sehe, umso mehr fällt mir auf, wie peinlich der Streifen ist. 22 Uhr, Super RTL

Streaming

Rowan Atkinson (70) sorgt immer für Lacher. © IMAGO/Landmark Media