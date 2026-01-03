Endet diese Serie wieder in einer Katastrophe?
Deutschland - Ihr sucht noch nach Tipps für einen schönen Fernsehabend? In den TV-Tipps findet Ihr meine Highlights des heutigen Samstags.
Pflichttermin
Heute ist es so weit: Das Finale der Darts-WM steht an. Damit gehen drei wundervolle Wochen voller (kurioser) Sport-Geschichten zu Ende. Weil so viele Teilnehmer wie nie zuvor beim Turnier im Ally Pally dabei waren, bekamen plötzlich auch Spieler mediale Aufmerksamkeit, die sonst verborgen geblieben wären. Ich denke dabei an den verrückten Japaner Motomu Sakai, der für ordentlich Stimmung sorgte.
21 Uhr, Sport1
Geheimtipp
Der geneigte Leser dürfte längst wissen, dass ich ein großer Bob-Fan bin. Deshalb verwundert es nicht, dass ich Schwere Jungs (2006) an dieser Stelle empfehle. Der Film erzählt die Geschichte zweier rivalisierender, deutscher Bob-Mannschaften, die 1952 an den Olympischen Winterspielen in Oslo teilnahmen. Es erinnert ein wenig an die heutige Zeit, in der wieder zwei Bob-Teams aus Deutschland um die Goldmedaille fahren.
21.45 Uhr, BR
Bloß nicht!
Es gibt Filme, bei denen kann man selbst dann immer noch lachen, wenn man sie schon zum wiederholten Male sieht. Dann gibt es wiederum Filme wie Bad Moms (2016), da vergeht einem beim zweiten Schauen direkt die Freude. Je öfter ich diese Komödie mit Mila Kunis, Kristen Bell und Kathryn Hahn sehe, umso mehr fällt mir auf, wie peinlich der Streifen ist.
22 Uhr, Super RTL
Streaming
Rowan Atkinson (70) ist ein Meister des zeitlosen Humors. Ob als Mr. Bean, Johnny English oder chaotischer Housesitter Trevor Bingley: Der britische Komiker bringt mich immer zum Lachen. Als Trevor das letzte Mal in "Man vs. Bee" (2022) auf ein Haus aufpassen sollte, endete sein Einsatz in einer Katastrophe. Ich bin gespannt, was in der Fortsetzung Man vs. Baby (2025) alles passiert.
Netflix
Viel Freude beim Zuschauen!
