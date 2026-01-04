Vorsicht! Darum solltet Ihr diesen Film nicht zu häufig sehen

Was gilt es, am heutigen Sonntag (4. Januar 2026) auf keinen Fall zu verpassen? Lest es in den TAG24-TV-Tipps.

Von Saskia Hotek

Deutschland – Bevor es für die meisten von Euch in die erste Arbeitswoche des Jahres geht, gilt es am heutigen Sonntag, so viel Energie wie möglich zu tanken. Das geht am besten ganz entspannt auf der Couch. In den TV-Tipps findet Ihr meine Highlights.

Pflichttermin

"Fack ju Göhte" ist mittlerweile Kult. © Constantin Film/Bavaria Filmstadt/obs

"Chantal, heul' leise!" Dieser Spruch hat längst Kultstatus erreicht. Als Fack ju Göhte (2013) in die Kinos kam, ging ich noch zur Schule. Auch wenn der Film überspitzt ist, fand sich jeder Schüler irgendwie darin wieder. Zu meiner Überraschung schauten sich damals sogar einige meiner Lehrer den Film an und etwas bei Zeki Müller (Elyas M’Barek) ab. Das war schon ziemlich cool. 20.15 Uhr, SAT.1

Geheimtipp

Die Minions muss man einfach lieben. © dpa/Universal Pictures

Eigentlich wollen sie nur den schrecklichsten Schurken der Welt dienen, doch dafür sind sie einfach zu putzig. Hin und wieder schalte ich gerne ein, wenn die Minions (2015) im Fernsehen laufen. Wahrscheinlich liegt es auch an der Tatsache, dass sie ohne Worte viel erzählen können. Aber Vorsicht: Zu häufig sollte man die gelben Bananen-Liebhaber nicht schauen, dann könnten sie schnell nerven. 10.25 Uhr, RTL

Bloß nicht!

"Hausmeister Krause" sollte nicht zur Primetime laufen. © dpa/Ursula Düren

Kaum ist die Darts-WM vorbei, scheint SPORT1 nicht mehr zu wissen, was sie senden sollen. Nur so kann ich mir erklären, warum Hausmeister Krause – Ordnung muss sein (1999 bis 2010) zur besten Sendezeit läuft. Schon früher fand ich die Sendung mit Tom Gerhardt und Janine Kunze nicht lustig, also werde ich sie mir auch heute nicht ansehen. 20.15 Uhr, SPORT1

Streaming

"Miss Sophie – Same Procedure as Every Year" erzählt die Vorgeschichte eines TV-Klassikers. © Prime Video