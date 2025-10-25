Ein starkes Team! Dieses Jubiläum solltet Ihr auf keinen Fall verpassen
Deutschland - Ein Samstag, vollgepackt mit Unterhaltung! Das TV-Programm bietet wieder jede Menge spannende, emotionale und mitreißende Sendungen für jeden Geschmack. In den TV-Tipps findet Ihr die Highlights.
Pflichttermin
Dieses Jubiläum sollten Fans nicht verpassen: Am Samstag flimmert die 100. Folge von Ein starkes Team über die Bildschirme. Florian Martens als "Otto" ist seit der ersten Folge 1994 dabei, "übersetzt" seitdem die hochdeutsch geschriebenen Drehbücher ins Berlinerische, wie die Produktion nun verriet - und macht die Serie somit absolut authentisch.
20.15 Uhr, ZDF
Geheimtipp
Ich habe die Netflix-Serie "Wednesday" verschlungen. Den dazugehörigen Originalfilm Die Addams Family (1991) mit der damals elfjährigen Christina Ricci, die mit ihrer Leistung als verschrobene Tochter den Durchbruch als Kinderstar schaffte, habe ich aber zugegebenermaßen noch nie gesehen. Ich denke, es wird Zeit, das nachzuholen.
20.15 Uhr, ZDFneo
Bloß nicht!
Was ich an "How I Met Your Mother" mochte? Neben dem Charme und dem Witz natürlich die wahrlich eigenwilligen Figuren. Diese Serie war ein Phänomen - und es war klar, dass sie nicht kopiert werden konnte. Dass How I Met Your Father also nach zwei Staffeln wieder eingestampft wurde, dürfte niemanden verwundern.
9.55 Uhr, ProSieben
Streaming
Endlich habe auch ich es geschafft, die dritte und finale Staffel von Der Sommer, als ich schön wurde zu schauen. Und was soll ich sagen? Auch die letzten elf Episoden strotzen nur so vor Drama und Kitsch - aber es ist halt Kitsch, der einen mitfiebern und mitfühlen lässt, bei dem man einfach nicht ausschalten kann. Also: einfach einschalten!
Amazon Prime
Titelfoto: Bildmontage: ZDF/Katrin Knoke, ZDF/Melinda Sue Gordon, ProSieben, Amazon