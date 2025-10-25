Ein starkes Team! Dieses Jubiläum solltet Ihr auf keinen Fall verpassen

An diesem Samstag erwartet Euch ein TV-Programm voller Spannung, Emotionen und Unterhaltung - die besten Highlights gibt's in unseren TV-Tipps.

Von Nadine Steinmann

Deutschland - Ein Samstag, vollgepackt mit Unterhaltung! Das TV-Programm bietet wieder jede Menge spannende, emotionale und mitreißende Sendungen für jeden Geschmack. In den TV-Tipps findet Ihr die Highlights.

Pflichttermin

Am Samstag läuft die 100. Folge von "Ein starkes Team" im Fernsehen. © ZDF/Katrin Knoke

Dieses Jubiläum sollten Fans nicht verpassen: Am Samstag flimmert die 100. Folge von Ein starkes Team über die Bildschirme. Florian Martens als "Otto" ist seit der ersten Folge 1994 dabei, "übersetzt" seitdem die hochdeutsch geschriebenen Drehbücher ins Berlinerische, wie die Produktion nun verriet - und macht die Serie somit absolut authentisch. 20.15 Uhr, ZDF

Geheimtipp

Wer die Netflix-Serie "Wednesday" gesehen hat, sollte unbedingt den Originalfilm "Die Addams Family" von 1991 mit der jungen Christina Ricci nachholen. © ZDF/Melinda Sue Gordon

Ich habe die Netflix-Serie "Wednesday" verschlungen. Den dazugehörigen Originalfilm Die Addams Family (1991) mit der damals elfjährigen Christina Ricci, die mit ihrer Leistung als verschrobene Tochter den Durchbruch als Kinderstar schaffte, habe ich aber zugegebenermaßen noch nie gesehen. Ich denke, es wird Zeit, das nachzuholen. 20.15 Uhr, ZDFneo

Bloß nicht!

Die Kultserie "How I Met Your Mother" begeisterte mit Charme und Witzen - der Nachfolger "How I Met Your Father" (Foto) konnte daran nicht anknüpfen. © ProSieben

Was ich an "How I Met Your Mother" mochte? Neben dem Charme und dem Witz natürlich die wahrlich eigenwilligen Figuren. Diese Serie war ein Phänomen - und es war klar, dass sie nicht kopiert werden konnte. Dass How I Met Your Father also nach zwei Staffeln wieder eingestampft wurde, dürfte niemanden verwundern. 9.55 Uhr, ProSieben

Streaming

Die dritte und finale Staffel von "Der Sommer, als ich schön wurde" liefert erneut Drama und Kitsch, der mitfiebern lässt. © Amazon